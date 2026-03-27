Паски можно готовить не только из теста, но и просто из творога. Для яркого вкуса лучше добавить сухофрукты, шоколад, изюм, кокосовую стружку.

рецептом очень вкусной паски из творога, со сгущенным молоком.

Ингредиенты:

творог 650 г

сгущенное молоко 250 г (можно сахарную пудру)

сливочное масло 140 г

ваниль 1/5 ч.л.

цедра лимона 1 ч.л.

пасхальный микс сухофруктов и цукатов 100 г

изюм 100 г

Способ приготовления:

1. К творогу добавить сгущенное молоко, масло комнатной температуры, ваниль и цедру лимона. Все перебить блендером до однородности, чтобы не было комочков.

2. Сухофрукты, цукаты и изюм промыть и просушить бумажным полотенцем. Добавить к творожной массе и все хорошо перемешать, чтобы разошлось хорошо по творожной массе.

3. Марлевый отрез сложить вдвое, смочить водой и отжать жидкость. Выложить в форму, на тарелку и накрыть марлей. Начинить до верха творожной массой, каждую ложку прижимая хорошо. Сверху закройте, положите досточку и грузик. Переложите в холодильник на ночь.

Готовую паску украсьте и подавайте!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: