Вкусная творожная паска с сухофруктами: делимся легким рецептом
Паски можно готовить не только из теста, но и просто из творога. Для яркого вкуса лучше добавить сухофрукты, шоколад, изюм, кокосовую стружку.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной паски из творога, со сгущенным молоком.
Ингредиенты:
- творог 650 г
- сгущенное молоко 250 г (можно сахарную пудру)
- сливочное масло 140 г
- ваниль 1/5 ч.л.
- цедра лимона 1 ч.л.
- пасхальный микс сухофруктов и цукатов 100 г
- изюм 100 г
Способ приготовления:
1. К творогу добавить сгущенное молоко, масло комнатной температуры, ваниль и цедру лимона. Все перебить блендером до однородности, чтобы не было комочков.
2. Сухофрукты, цукаты и изюм промыть и просушить бумажным полотенцем. Добавить к творожной массе и все хорошо перемешать, чтобы разошлось хорошо по творожной массе.
3. Марлевый отрез сложить вдвое, смочить водой и отжать жидкость. Выложить в форму, на тарелку и накрыть марлей. Начинить до верха творожной массой, каждую ложку прижимая хорошо. Сверху закройте, положите досточку и грузик. Переложите в холодильник на ночь.
Готовую паску украсьте и подавайте!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: