Вкусная творожная паска с сухофруктами: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
438
Паски можно готовить не только из теста, но и просто из творога. Для яркого вкуса лучше добавить сухофрукты, шоколад, изюм, кокосовую стружку.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной паски из творога, со сгущенным молоком. 

Ингредиенты:

  • творог 650 г
  • сгущенное молоко 250 г (можно сахарную пудру)
  • сливочное масло 140 г
  • ваниль 1/5 ч.л.
  • цедра лимона 1 ч.л.
  • пасхальный микс сухофруктов и цукатов 100 г
  • изюм 100 г

Способ приготовления: 

1. К творогу добавить сгущенное молоко, масло комнатной температуры, ваниль и цедру лимона. Все перебить блендером до однородности, чтобы не было комочков.

2. Сухофрукты, цукаты и изюм промыть и просушить бумажным полотенцем. Добавить к творожной массе и все хорошо перемешать, чтобы разошлось хорошо по творожной массе.

3. Марлевый отрез сложить вдвое, смочить водой и отжать жидкость. Выложить в форму, на тарелку и накрыть марлей. Начинить до верха творожной массой, каждую ложку прижимая хорошо. Сверху закройте, положите досточку и грузик. Переложите в холодильник на ночь.

Готовую паску украсьте и подавайте!

