Если вы хотите приготовить вкусное, полезное, белковое блюдо, идеальным продуктом для этого будет творог. Из него можно приготовить вареники, сырники, запеканки, намазки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной творожной запеканки с твердым сыром и специями.

Ингредиенты (на 2 порции):

Кисломолочный творог 5% 350 г

Яйца 2 шт.

Твердый сыр 80 г

Греческий йогурт 60 г

Кукурузный крахмал 2 ст.л.

Зелень по вкусу

Соль по вкусу

Способ приготовления:

1. К творогу добавить яйца, зелень, тертый сыр и соль, перемешать. Добавить йогурт (при необходимости, если масса сухая) и снова перемешать. Добавить крахмал и довести массу до однородности.

2. Выложить в форму, слегка смазанную маслом.

Выпекать при 180C примерно 50-60 минут до появления румяной корочки.

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