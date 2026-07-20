Вкусная творожная запеканка с твердым сыром и зеленью: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
84
Рецепт запеканки
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Если вы хотите приготовить вкусное, полезное, белковое блюдо, идеальным продуктом для этого будет творог. Из него можно приготовить вареники, сырники, запеканки, намазки.

Вкусная творожная запеканка с твердым сыром и зеленью: делимся рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной творожной запеканки с твердым сыром и специями.

Ингредиенты (на 2 порции):

  • Кисломолочный творог 5% 350 г
  • Яйца 2 шт.
  • Твердый сыр 80 г
  • Греческий йогурт 60 г
  • Кукурузный крахмал 2 ст.л.
  • Зелень по вкусу
  • Соль по вкусу

Способ приготовления:

1. К творогу добавить яйца, зелень, тертый сыр и соль, перемешать. Добавить йогурт (при необходимости, если масса сухая) и снова перемешать. Добавить крахмал и довести массу до однородности.

Вкусная творожная запеканка с твердым сыром и зеленью: делимся рецептом

2. Выложить в форму, слегка смазанную маслом.

Вкусная творожная запеканка с твердым сыром и зеленью: делимся рецептом

Выпекать при 180C примерно 50-60 минут до появления румяной корочки.

Вкусная творожная запеканка с твердым сыром и зеленью: делимся рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинамолочная продукциярецептеда
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты