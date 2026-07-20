Вкусная творожная запеканка с твердым сыром и зеленью: делимся рецептом
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Если вы хотите приготовить вкусное, полезное, белковое блюдо, идеальным продуктом для этого будет творог. Из него можно приготовить вареники, сырники, запеканки, намазки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной творожной запеканки с твердым сыром и специями.
Ингредиенты (на 2 порции):
- Кисломолочный творог 5% 350 г
- Яйца 2 шт.
- Твердый сыр 80 г
- Греческий йогурт 60 г
- Кукурузный крахмал 2 ст.л.
- Зелень по вкусу
- Соль по вкусу
Способ приготовления:
1. К творогу добавить яйца, зелень, тертый сыр и соль, перемешать. Добавить йогурт (при необходимости, если масса сухая) и снова перемешать. Добавить крахмал и довести массу до однородности.
2. Выложить в форму, слегка смазанную маслом.
Выпекать при 180C примерно 50-60 минут до появления румяной корочки.
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