Вкусная закуска из крабовых палочек "Рафаэлло" за 10 минут: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
321
Рецепт блюда

Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления вкусных закусок, а также салатов. Еще их можно нафаршировать сыром, зеленью. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из крабовых палочек, с оливками. 

Ингредиенты:

  • 200 г крабовых палочек
  • 3 вареных яйца
  • 2 плавленые сливочные сырки
  • 1 зубчик чеснока
  • оливки/маслины
  • 1/3 ч.л. соли

Способ приготовления: 

1. Натрите крабовые палочки, яйца, сыр, чеснок, майонез, перемешайте.

2. Скатайте в шарик массу, добавьте оливки. 

