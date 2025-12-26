Все рецепты
Вкусная закуска из крабовых палочек "Рафаэлло" за 10 минут: самый простой рецепт
Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления вкусных закусок, а также салатов. Еще их можно нафаршировать сыром, зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из крабовых палочек, с оливками.
Ингредиенты:
- 200 г крабовых палочек
- 3 вареных яйца
- 2 плавленые сливочные сырки
- 1 зубчик чеснока
- оливки/маслины
- 1/3 ч.л. соли
Способ приготовления:
1. Натрите крабовые палочки, яйца, сыр, чеснок, майонез, перемешайте.
2. Скатайте в шарик массу, добавьте оливки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: