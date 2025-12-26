Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления вкусных закусок, а также салатов. Еще их можно нафаршировать сыром, зеленью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из крабовых палочек, с оливками.

Ингредиенты:

200 г крабовых палочек

3 вареных яйца

2 плавленые сливочные сырки

1 зубчик чеснока

оливки/маслины

1/3 ч.л. соли

Способ приготовления:

1. Натрите крабовые палочки, яйца, сыр, чеснок, майонез, перемешайте.

2. Скатайте в шарик массу, добавьте оливки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: