Вкусная закуска из сладкого перца: готовится за считанные минуты

Из сладкого перца можно приготовить не только лечо или овощную икру. Один из удачных вариантов – пепероната, в которой перец тушится с луком и томатным соусом. Закуска получается сочной, ароматной и с приятным кисло-сладким вкусом. Для её приготовления нужны простые продукты, которые легко найти в магазине.

Идея приготовления вкусной закуски из болгарского перца опубликована на странице lanas diet в Instagram.

Ингредиенты:

красный сладкий перец – 1 кг.

белый лук – 1 крупная головка

томатная пассата – 300 г

белый винный уксус – 40-50 мл.

сахар – 20-30 г

оливковое масло – 40 мл.

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

свежий базилик – по желанию

Способ приготовления:

1. Лук очистите и нарежьте тонкими дольками. В большой сковороде или сотейнике разогрейте оливковое масло, выложите лук и готовьте на слабом огне примерно 8-10 минут. Он должен стать мягким и прозрачным, но не подрумяниться.

2. Сладкий перец помойте, очистите от семян и нарежьте длинными полосками. Добавьте его к луку, посолите и перемешайте. Готовьте ещё 10-15 минут на умеренном огне, время от времени перемешивая. За это время перец станет мягче и заметно уменьшится в объеме.

3. После этого влейте белый винный уксус и добавьте сахар. Перемешайте овощи и оставьте на огне еще на 2-3 минуты. Этого времени достаточно, чтобы резкий запах уксуса исчез, а вкус стал более сбалансированным.

4. Затем добавьте томатную пассату и черный молотый перец. Убавьте огонь до минимума и тушите пеперонату без крышки примерно 45-60 минут. Периодически перемешивайте, чтобы овощи не пригорели.

5. Готовый перец должен стать очень мягким, а томатный соус – густым и насыщенным. Перед подачей пеперонат можно украсить свежим базиликом. Закуску подают как самостоятельное овощное блюдо или в качестве дополнения к мясу, рыбе или хрустящему хлебу.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: