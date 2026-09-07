Вкусная закуска из сладкого перца: готовится за считанные минуты
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Из сладкого перца можно приготовить не только лечо или овощную икру. Один из удачных вариантов – пепероната, в которой перец тушится с луком и томатным соусом. Закуска получается сочной, ароматной и с приятным кисло-сладким вкусом. Для её приготовления нужны простые продукты, которые легко найти в магазине.
Идея приготовления вкусной закуски из болгарского перца опубликована на странице lanas diet в Instagram.
Ингредиенты:
- красный сладкий перец – 1 кг.
- белый лук – 1 крупная головка
- томатная пассата – 300 г
- белый винный уксус – 40-50 мл.
- сахар – 20-30 г
- оливковое масло – 40 мл.
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
- свежий базилик – по желанию
Способ приготовления:
1. Лук очистите и нарежьте тонкими дольками. В большой сковороде или сотейнике разогрейте оливковое масло, выложите лук и готовьте на слабом огне примерно 8-10 минут. Он должен стать мягким и прозрачным, но не подрумяниться.
2. Сладкий перец помойте, очистите от семян и нарежьте длинными полосками. Добавьте его к луку, посолите и перемешайте. Готовьте ещё 10-15 минут на умеренном огне, время от времени перемешивая. За это время перец станет мягче и заметно уменьшится в объеме.
3. После этого влейте белый винный уксус и добавьте сахар. Перемешайте овощи и оставьте на огне еще на 2-3 минуты. Этого времени достаточно, чтобы резкий запах уксуса исчез, а вкус стал более сбалансированным.
4. Затем добавьте томатную пассату и черный молотый перец. Убавьте огонь до минимума и тушите пеперонату без крышки примерно 45-60 минут. Периодически перемешивайте, чтобы овощи не пригорели.
5. Готовый перец должен стать очень мягким, а томатный соус – густым и насыщенным. Перед подачей пеперонат можно украсить свежим базиликом. Закуску подают как самостоятельное овощное блюдо или в качестве дополнения к мясу, рыбе или хрустящему хлебу.
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