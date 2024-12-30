Если вдруг вам позвонила подруга и сообщила, что вскоре появится на вашем пороге с бутылкой хорошего вина, стоит задуматься над приготовлением закусок. Как правило, их можно приготовить из продуктов, продаваемых в ближайшем магазине.

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Фудблогер с ником tanya perchik в Instagram рассказала, какую закуску она готовит в таких случаях. Как оказалось, для нее достаточно иметь только хамон, грушу и сыр с плесенью.

Ингредиенты

Хамон

Арахисовая паста

Сыр с плесенью

Груша

Руколо

Мед

Бальзамический соус

Способ приготовления

1. Хамон смазываем арахисовой пастой.

2. На край хамона выкладываем руколу, грушу и сыр.

3. Поливаем медом и заворачиваем.

4. Поливаем бальзамическим соусом и по желанию присыпаем орешками.

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