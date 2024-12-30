Видео дня
Вкусная закуска к вину из хамона, груши и сыра с плесенью: как приготовить
Если вдруг вам позвонила подруга и сообщила, что вскоре появится на вашем пороге с бутылкой хорошего вина, стоит задуматься над приготовлением закусок. Как правило, их можно приготовить из продуктов, продаваемых в ближайшем магазине.
Фудблогер с ником tanya perchik в Instagram рассказала, какую закуску она готовит в таких случаях. Как оказалось, для нее достаточно иметь только хамон, грушу и сыр с плесенью.
Ингредиенты
- Хамон
- Арахисовая паста
- Сыр с плесенью
- Груша
- Руколо
- Мед
- Бальзамический соус
Способ приготовления
1. Хамон смазываем арахисовой пастой.
2. На край хамона выкладываем руколу, грушу и сыр.
3. Поливаем медом и заворачиваем.
4. Поливаем бальзамическим соусом и по желанию присыпаем орешками.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты закусок: