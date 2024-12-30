Вкусная закуска к вину из хамона, груши и сыра с плесенью: как приготовить

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
159
Вкусная закуска к вину из хамона, груши и сыра с плесенью: как приготовить

Если вдруг вам позвонила подруга и сообщила, что вскоре появится на вашем пороге с бутылкой хорошего вина, стоит задуматься над приготовлением закусок. Как правило, их можно приготовить из продуктов, продаваемых в ближайшем магазине.

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Фудблогер с ником tanya perchik в Instagram рассказала, какую закуску она готовит в таких случаях. Как оказалось, для нее достаточно иметь только хамон, грушу и сыр с плесенью.

Вкусная закуска к вину из хамона, груши и сыра с плесенью: как приготовить

Ингредиенты

  • Хамон
  • Арахисовая паста
  • Сыр с плесенью
  • Груша
  • Руколо
  • Мед
  • Бальзамический соус

Способ приготовления

1. Хамон смазываем арахисовой пастой.

Вкусная закуска к вину из хамона, груши и сыра с плесенью: как приготовить

2. На край хамона выкладываем руколу, грушу и сыр.

Вкусная закуска к вину из хамона, груши и сыра с плесенью: как приготовить

3. Поливаем медом и заворачиваем.

Вкусная закуска к вину из хамона, груши и сыра с плесенью: как приготовить

4. Поливаем бальзамическим соусом и по желанию присыпаем орешками.

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