Вкусная закуска на новогодний стол за 5 минут: интересная идея и хорошая подача

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Вкусная закуска на новогодний стол за 5 минут: интересная идея и хорошая подача

На новогодний стол принято подавать не только изысканные блюда, но и разнообразные закуски. Они хорошо украшают стол и становятся отличным дополнением к остальной пище.

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Фудблогер с ником top havchik в Instagram рассказала рецепт приготовления вкусной закуски к новогоднему столу. Это блюдо получается довольно интересное и имеет хорошую подачу.

Вкусная закуска на новогодний стол за 5 минут: интересная идея и хорошая подача

Ингредиенты

  • Куриная грудка – 300 гр
  • Сыр – 50 гр
  • Яйца – 2 шт
  • Чеснок – 2 зуб
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Грецкие орехи – 100 гр

Способ приготовления

1. Куриные грудки и яйца отвариваем до готовности.

Вкусная закуска на новогодний стол за 5 минут: интересная идея и хорошая подача

2. Курицу нарезаем кубиком, яйца измельчаем удобным способом. Складываем все в глубокую емкость.

Вкусная закуска на новогодний стол за 5 минут: интересная идея и хорошая подача

3. Добавляем натертый творог, измельченный чеснок и майонез. Тщательно перемешиваем.

Вкусная закуска на новогодний стол за 5 минут: интересная идея и хорошая подача

4. Формируем шарики и обкатываем их в заранее поджаренных и измельченных грецких орехах.

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