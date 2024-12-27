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Вкусная закуска на новогодний стол за 5 минут: интересная идея и хорошая подача
На новогодний стол принято подавать не только изысканные блюда, но и разнообразные закуски. Они хорошо украшают стол и становятся отличным дополнением к остальной пище.
Фудблогер с ником top havchik в Instagram рассказала рецепт приготовления вкусной закуски к новогоднему столу. Это блюдо получается довольно интересное и имеет хорошую подачу.
Ингредиенты
- Куриная грудка – 300 гр
- Сыр – 50 гр
- Яйца – 2 шт
- Чеснок – 2 зуб
- Майонез – 2 ст.л.
- Грецкие орехи – 100 гр
Способ приготовления
1. Куриные грудки и яйца отвариваем до готовности.
2. Курицу нарезаем кубиком, яйца измельчаем удобным способом. Складываем все в глубокую емкость.
3. Добавляем натертый творог, измельченный чеснок и майонез. Тщательно перемешиваем.
4. Формируем шарики и обкатываем их в заранее поджаренных и измельченных грецких орехах.
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