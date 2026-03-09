Если капусту запечь – в ней сохранятся все полезные компоненты, и вы получите очень вкусную закуску. Особой пикантности придаст чеснок, а также горчица. Можно подавать и на праздничный стол, и просто на каждый день.

Идея приготовления ленивой капусты в духовке опубликована на странице фудблогера makarchukь food в Instagram.

Ингредиенты:

1 капуста

1 головка чеснока (можно меньше, если не любите пикантно)

1 ч.л. соли

1 ч.л. сахара

зелень – по вкусу

2 ст.л. горчицы

100 мл. растительного масла

150 мл. рассола из квашеных огурцов

Если нет рассола:

100 мл. соевого соуса

20 мл. уксуса или лимонного сока

Способ приготовления:

1. Капусту разрезать на 4 части.

2. Сложить в рукав для запекания.

3. Отправить в духовку при температуре 200 градусов на 30 минут.

4. Затем духовку выключить и оставить капусту в духовке до утра.

5. Утром приготовить заливку: чеснок, соль, сахар, зелень, горчицу, масло и рассол – все хорошо перемешать.

6. Поливать этой ароматной заливкой капусту.

7. Есть можно сразу или оставить настояться на сутки.

