Вкусная запеченная капуста с чесноком: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
558
Если капусту запечь – в ней сохранятся все полезные компоненты, и вы получите очень вкусную закуску. Особой пикантности придаст чеснок, а также горчица. Можно подавать и на праздничный стол, и просто на каждый день.

Идея приготовления ленивой капусты в духовке опубликована на странице фудблогера makarchukь food в Instagram.

Ингредиенты:

  • 1 капуста
  • 1 головка чеснока (можно меньше, если не любите пикантно)
  • 1 ч.л. соли
  • 1 ч.л. сахара
  • зелень – по вкусу
  • 2 ст.л. горчицы
  • 100 мл. растительного масла
  • 150 мл. рассола из квашеных огурцов

Если нет рассола:

  • 100 мл. соевого соуса
  • 20 мл. уксуса или лимонного сока

Способ приготовления:

1. Капусту разрезать на 4 части.

2. Сложить в рукав для запекания.

3. Отправить в духовку при температуре 200 градусов на 30 минут.

4. Затем духовку выключить и оставить капусту в духовке до утра.

5. Утром приготовить заливку: чеснок, соль, сахар, зелень, горчицу, масло и рассол – все хорошо перемешать.

6. Поливать этой ароматной заливкой капусту.

7. Есть можно сразу или оставить настояться на сутки.

