Вкусная запеченная капуста с чесноком: как приготовить
Если капусту запечь – в ней сохранятся все полезные компоненты, и вы получите очень вкусную закуску. Особой пикантности придаст чеснок, а также горчица. Можно подавать и на праздничный стол, и просто на каждый день.
Идея приготовления ленивой капусты в духовке опубликована на странице фудблогера makarchukь food в Instagram.
Ингредиенты:
- 1 капуста
- 1 головка чеснока (можно меньше, если не любите пикантно)
- 1 ч.л. соли
- 1 ч.л. сахара
- зелень – по вкусу
- 2 ст.л. горчицы
- 100 мл. растительного масла
- 150 мл. рассола из квашеных огурцов
Если нет рассола:
- 100 мл. соевого соуса
- 20 мл. уксуса или лимонного сока
Способ приготовления:
1. Капусту разрезать на 4 части.
2. Сложить в рукав для запекания.
3. Отправить в духовку при температуре 200 градусов на 30 минут.
4. Затем духовку выключить и оставить капусту в духовке до утра.
5. Утром приготовить заливку: чеснок, соль, сахар, зелень, горчицу, масло и рассол – все хорошо перемешать.
6. Поливать этой ароматной заливкой капусту.
7. Есть можно сразу или оставить настояться на сутки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: