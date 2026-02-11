Картофель для запеканки идеально натереть. Блюдо с таким овощем получится очень сочным. А для начинки можно использовать любые любимые компоненты.

Идея приготовления сытной запеканки из натертого картофеля опубликована на странице фудблогера haidukova recipes в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг

яйца – 4 шт.

лук 1 шт.

морковь 1 шт.

колбаса

помидор

твёрдый сыр

зелень

соль, перец

Способ приготовления:

1. Картофель почистить и натереть на крупную терку.

2. Переложить в глубокую миску.

3. Лук натереть также на крупную терку, морковь – на мелкую.

4. Переложить к картофелю.

5. Посолить и поперчить, если есть сок – слить.

6. Жарить на разогретой сковороде, помешивая до готовности.

7. Для начинки измельчить колбасу, помидоры и зелень, натереть сыр.

8. Взбить яйца со специями.

9. Когда картофель готов, разровнять его по сковороде, разложить начинку и вылить яйца.

10. Далее накрыть крышкой и готовить на среднем огне до готовности яиц.

11. В конце посыпать зеленью и тертым сыром.

12. Держать под крышкой минутку, чтобы растопить тертый сыр.

