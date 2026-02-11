Вкусная запеканка из натертого картофеля: добавьте внутрь любимую начинку
Картофель для запеканки идеально натереть. Блюдо с таким овощем получится очень сочным. А для начинки можно использовать любые любимые компоненты.
Идея приготовления сытной запеканки из натертого картофеля опубликована на странице фудблогера haidukova recipes в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг
- яйца – 4 шт.
- лук 1 шт.
- морковь 1 шт.
- колбаса
- помидор
- твёрдый сыр
- зелень
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Картофель почистить и натереть на крупную терку.
2. Переложить в глубокую миску.
3. Лук натереть также на крупную терку, морковь – на мелкую.
4. Переложить к картофелю.
5. Посолить и поперчить, если есть сок – слить.
6. Жарить на разогретой сковороде, помешивая до готовности.
7. Для начинки измельчить колбасу, помидоры и зелень, натереть сыр.
8. Взбить яйца со специями.
9. Когда картофель готов, разровнять его по сковороде, разложить начинку и вылить яйца.
10. Далее накрыть крышкой и готовить на среднем огне до готовности яиц.
11. В конце посыпать зеленью и тертым сыром.
12. Держать под крышкой минутку, чтобы растопить тертый сыр.
