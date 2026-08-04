Вкусная запеканка с курицей и брокколи: подойдет на любой случай
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Вкусная запеканка с курицей и брокколи – это простой вариант ужина, который не требует сложных ингредиентов и длительного приготовления. Сочетание нежного куриного филе, овощей, сливочной заливки и расплавленного сыра делает блюдо сочным и ароматным. Такую запеканку можно подать как на семейный ужин, так и на обед на следующий день. Она вкусна в горячем виде и остается нежной после остывания.
Идея приготовления сытной запеканки с курицей и брокколи опубликована на странице valerikiry в Instagram.
Ингредиенты:
- брокколи – 500 г
- куриное филе – 500 г
- сладкий перец – 1 шт.
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
- специи для курицы – по вкусу
Для заливки:
- яйца – 5-7 шт.
- сливки – 150-200 мл.
- моцарелла – 100 г
- соль – по вкусу
- черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Брокколи разберите на небольшие соцветия и отварите в кипящей воде 1-2 минуты. После этого откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.
2. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, посолите, поперчите, добавьте специи и обжарьте на сковороде до появления легкой золотистой корочки.
3. Сладкий перец помойте, удалите семена и нарежьте тонкой соломкой или небольшими кубиками.
4. В форму для запекания выложите брокколи, сверху равномерно распределите обжаренную курицу и кусочки перца.
5. В отдельной миске взбейте яйца со сливками, добавьте соль и перец. Полученной смесью залейте все ингредиенты в форме.
6. Посыпьте запеканку натертой или мелко нарезанной моцареллой.
7. Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекайте примерно 40-45 минут, пока начинка полностью не схватится, а сыр сверху не станет золотистым.
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