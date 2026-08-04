Вкусная запеканка с курицей и брокколи – это простой вариант ужина, который не требует сложных ингредиентов и длительного приготовления. Сочетание нежного куриного филе, овощей, сливочной заливки и расплавленного сыра делает блюдо сочным и ароматным. Такую запеканку можно подать как на семейный ужин, так и на обед на следующий день. Она вкусна в горячем виде и остается нежной после остывания.

Идея приготовления сытной запеканки с курицей и брокколи опубликована на странице valerikiry в Instagram.

Ингредиенты:

брокколи – 500 г

куриное филе – 500 г

сладкий перец – 1 шт.

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

специи для курицы – по вкусу

Для заливки:

яйца – 5-7 шт.

сливки – 150-200 мл.

моцарелла – 100 г

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Брокколи разберите на небольшие соцветия и отварите в кипящей воде 1-2 минуты. После этого откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.

2. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, посолите, поперчите, добавьте специи и обжарьте на сковороде до появления легкой золотистой корочки.

3. Сладкий перец помойте, удалите семена и нарежьте тонкой соломкой или небольшими кубиками.

4. В форму для запекания выложите брокколи, сверху равномерно распределите обжаренную курицу и кусочки перца.

5. В отдельной миске взбейте яйца со сливками, добавьте соль и перец. Полученной смесью залейте все ингредиенты в форме.

6. Посыпьте запеканку натертой или мелко нарезанной моцареллой.

7. Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекайте примерно 40-45 минут, пока начинка полностью не схватится, а сыр сверху не станет золотистым.

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