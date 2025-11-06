Вкусная запеканка с мясом и сыром на ужин: готовится элементарно
Если хочется приготовить что-то простое, питательное и вкусное на ужин, попробуйте эту запеканку с мясом и сыром. Она сочетает нежность куриного филе, сочность овощей и сливочный вкус сыра. Готовится блюдо без сложных ингредиентов – все можно найти в обычном холодильнике. Идеально подходит как для семейного ужина, так и для сытного перекуса на следующий день.
Идея приготовления сытной запеканки с сыром и куриным филе на ужин опубликована на странице фудблогера dazzle.diet в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 150 г
- творог 5% – 90 г
- помидор – 1 шт.
- кукуруза консервированная – 30 г (по желанию)
- яйца – 2 шт.
- твердый или легкий сыр – 40 г
- зелень или зеленый лук – по вкусу
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками.
2. В форму для запекания выложите курицу, творог, порезанный помидор, кукурузу, яйца, зелень, добавьте соль и перец.
3. Хорошо перемешайте все ингредиенты.
4. Поставьте форму в разогретую до 180°С духовку на 30 минут.
5. Затем посыпьте запеканку тертым сыром и запекайте еще 15-20 минут, пока сыр не станет золотистым и аппетитным.
6. Подавайте горячим – блюдо получается нежным, сочным и очень сытным.
