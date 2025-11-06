Если хочется приготовить что-то простое, питательное и вкусное на ужин, попробуйте эту запеканку с мясом и сыром. Она сочетает нежность куриного филе, сочность овощей и сливочный вкус сыра. Готовится блюдо без сложных ингредиентов – все можно найти в обычном холодильнике. Идеально подходит как для семейного ужина, так и для сытного перекуса на следующий день.

Идея приготовления сытной запеканки с сыром и куриным филе на ужин опубликована на странице фудблогера dazzle.diet в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 150 г

творог 5% – 90 г

помидор – 1 шт.

кукуруза консервированная – 30 г (по желанию)

яйца – 2 шт.

твердый или легкий сыр – 40 г

зелень или зеленый лук – по вкусу

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками.

2. В форму для запекания выложите курицу, творог, порезанный помидор, кукурузу, яйца, зелень, добавьте соль и перец.

3. Хорошо перемешайте все ингредиенты.

4. Поставьте форму в разогретую до 180°С духовку на 30 минут.

5. Затем посыпьте запеканку тертым сыром и запекайте еще 15-20 минут, пока сыр не станет золотистым и аппетитным.

6. Подавайте горячим – блюдо получается нежным, сочным и очень сытным.

