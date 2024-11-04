Вкуснее, чем бисквит: ароматный морковный пирог с цитрусовыми и нежным кремом

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт пирога

Морковь – очень полезный и вкусный овощ, в нем наибольше витамина А, С, Е, К. Стоит отметить, что из нее можно готовить не только салаты, закуски, но еще и десерты.

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Что приготовить из моркови

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного и простого в приготовлении торта из моркови.

Рецепт торта

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 180 г. сахара
  • 180 г. моркови
  • 100 мл. масла
  • 180 г. муки
  • 1 ч.л. корицы
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 0,5 ч.л. соды
  • 70-100 г. орешков
  • 50-70 г. изюма, клюквы

Для крема:

  • 180 г. крем-сыра
  • 50 г сахарной пудры
  • 1 ч.л. сока лимона/лимонный ароматизатор
  • цедра лимона

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте с сахаром до белого цвета и добавьте натертую на мелкой терке морковь, масло и корицу.

Основа для теста

2. Далее всыпьте муку, разрыхлитель и соду, перемешайте до однородности. По желанию добавляем измельченные орешки и предварительно вымытые и просушенные изюм и клюкву, перемешиваем.

Готовое тесто

3. Тесто перелейте в форму для запекания и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой (она должна выходить из теста полностью сухая). Достаньте из формы и полностью охладите.

Сколько выпекать торт

4. Для крема: смешайте крем-сыр с сахарной пудрой, добавьте цедру и сок лимона, все перемешайте.

Из чего приготовить крем для торта

Смажьте торт кремом, сверху украсьте по желанию!

Готовый торт

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