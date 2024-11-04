Морковь – очень полезный и вкусный овощ, в нем наибольше витамина А, С, Е, К. Стоит отметить, что из нее можно готовить не только салаты, закуски, но еще и десерты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного и простого в приготовлении торта из моркови.

Ингредиенты:

2 яйца

180 г. сахара

180 г. моркови

100 мл. масла

180 г. муки

1 ч.л. корицы

1 ч.л. разрыхлителя

0,5 ч.л. соды

70-100 г. орешков

50-70 г. изюма, клюквы

Для крема:

180 г. крем-сыра

50 г сахарной пудры

1 ч.л. сока лимона/лимонный ароматизатор

цедра лимона

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте с сахаром до белого цвета и добавьте натертую на мелкой терке морковь, масло и корицу.

2. Далее всыпьте муку, разрыхлитель и соду, перемешайте до однородности. По желанию добавляем измельченные орешки и предварительно вымытые и просушенные изюм и клюкву, перемешиваем.

3. Тесто перелейте в форму для запекания и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой (она должна выходить из теста полностью сухая). Достаньте из формы и полностью охладите.

4. Для крема: смешайте крем-сыр с сахарной пудрой, добавьте цедру и сок лимона, все перемешайте.

Смажьте торт кремом, сверху украсьте по желанию!

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