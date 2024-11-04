Вкуснее, чем бисквит: ароматный морковный пирог с цитрусовыми и нежным кремом
Морковь – очень полезный и вкусный овощ, в нем наибольше витамина А, С, Е, К. Стоит отметить, что из нее можно готовить не только салаты, закуски, но еще и десерты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного и простого в приготовлении торта из моркови.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 180 г. сахара
- 180 г. моркови
- 100 мл. масла
- 180 г. муки
- 1 ч.л. корицы
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 0,5 ч.л. соды
- 70-100 г. орешков
- 50-70 г. изюма, клюквы
Для крема:
- 180 г. крем-сыра
- 50 г сахарной пудры
- 1 ч.л. сока лимона/лимонный ароматизатор
- цедра лимона
Способ приготовления:
1. Яйца взбейте с сахаром до белого цвета и добавьте натертую на мелкой терке морковь, масло и корицу.
2. Далее всыпьте муку, разрыхлитель и соду, перемешайте до однородности. По желанию добавляем измельченные орешки и предварительно вымытые и просушенные изюм и клюкву, перемешиваем.
3. Тесто перелейте в форму для запекания и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой (она должна выходить из теста полностью сухая). Достаньте из формы и полностью охладите.
4. Для крема: смешайте крем-сыр с сахарной пудрой, добавьте цедру и сок лимона, все перемешайте.
Смажьте торт кремом, сверху украсьте по желанию!
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