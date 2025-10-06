Вкуснее, чем чебуреки: нежирные блины из 1 яйца с сырной начинкой для перекуса и завтрака

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
588
Домашние блины – очень простое и при этом вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить на молоке, сметане и даже просто воде. Для того, чтобы блины были эластичными, добавьте масло – растительное или сливочное масло. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных блинов из муки, воды и одного яйца. 

Ингредиенты:

  • 2 стакана муки
  • 2 стакана воды
  • щепотка соли
  • 1 яйцо – блины будут более эластичными

Начинка на выбор:

  • творог + зелень
  • банан + мед
  • варенье, сгущенное молоко или фрукты

Способ приготовления:

1. В большой миске смешай муку, воду, соль. Хорошо вымешай до однородного теста без комочков.

2. Разогрейте сковороду, смажьте ее и вылейте тесто порциями, обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.

Сверните, смазывай маслом или добавляй любимую начинку!

