Вкуснее, чем чебуреки: нежирные блины из 1 яйца с сырной начинкой для перекуса и завтрака
Домашние блины – очень простое и при этом вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить на молоке, сметане и даже просто воде. Для того, чтобы блины были эластичными, добавьте масло – растительное или сливочное масло.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных блинов из муки, воды и одного яйца.
Ингредиенты:
- 2 стакана муки
- 2 стакана воды
- щепотка соли
- 1 яйцо – блины будут более эластичными
Начинка на выбор:
- творог + зелень
- банан + мед
- варенье, сгущенное молоко или фрукты
Способ приготовления:
1. В большой миске смешай муку, воду, соль. Хорошо вымешай до однородного теста без комочков.
2. Разогрейте сковороду, смажьте ее и вылейте тесто порциями, обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.
Сверните, смазывай маслом или добавляй любимую начинку!
