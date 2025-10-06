Домашние блины – очень простое и при этом вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить на молоке, сметане и даже просто воде. Для того, чтобы блины были эластичными, добавьте масло – растительное или сливочное масло.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных блинов из муки, воды и одного яйца.

Ингредиенты:

2 стакана муки

2 стакана воды

щепотка соли

1 яйцо – блины будут более эластичными

Начинка на выбор:

творог + зелень

банан + мед

варенье, сгущенное молоко или фрукты

Способ приготовления:

1. В большой миске смешай муку, воду, соль. Хорошо вымешай до однородного теста без комочков.

2. Разогрейте сковороду, смажьте ее и вылейте тесто порциями, обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.

Сверните, смазывай маслом или добавляй любимую начинку!

