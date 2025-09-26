Видео дня
Вкуснее, чем картофельные: золотистые деруны из лука "Пальчики оближешь" за 7 минут
Репчатый лук – очень пикантный и при этом популярный овощ, который чаще всего добавляют в салаты, мясные блюда – котлеты, а также первые блюда. Еще из него можно сделать пиццу и деруны.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных дерунов из лука, которые готовятся проще, чем картофельные.
Ингредиенты:
- 5 шт луковиц (+/-500 г )
- 2 яйца
- 2 ст.л сметаны
- 3 ст.л манки
- 1 ч.л соли
- черный перец
- 0,5 ч.л сахара
- 0,5 ч.л соды
- 2 ст.л муки
Способ приготовления:
1. Лук мелко нарезать добавить все ингредиенты кроме муки и оставить на минут 10-15, всыпьте муку, перемешайте.
2. Обжарьте в двух сторон на среднем огне.
Подавайте со сметаной!
