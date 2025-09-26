Вкуснее, чем картофельные: золотистые деруны из лука "Пальчики оближешь" за 7 минут

Рецепт дерунов

Репчатый лук – очень пикантный и при этом популярный овощ, который чаще всего добавляют в салаты, мясные блюда – котлеты, а также первые блюда. Еще из него можно сделать пиццу и деруны.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных дерунов из лука, которые готовятся проще, чем картофельные.

Ингредиенты:

  • 5 шт луковиц (+/-500 г )
  • 2 яйца
  • 2 ст.л сметаны
  • 3 ст.л манки
  • 1 ч.л соли
  • черный перец
  • 0,5 ч.л сахара
  • 0,5 ч.л соды
  • 2 ст.л муки

Способ приготовления:

1. Лук мелко нарезать добавить все ингредиенты кроме муки и оставить на минут 10-15, всыпьте муку, перемешайте.

2. Обжарьте в двух сторон на среднем огне.

Подавайте со сметаной!

