Репчатый лук – очень пикантный и при этом популярный овощ, который чаще всего добавляют в салаты, мясные блюда – котлеты, а также первые блюда. Еще из него можно сделать пиццу и деруны.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных дерунов из лука, которые готовятся проще, чем картофельные.

Ингредиенты:

5 шт луковиц (+/-500 г )

2 яйца

2 ст.л сметаны

3 ст.л манки

1 ч.л соли

черный перец

0,5 ч.л сахара

0,5 ч.л соды

2 ст.л муки

Способ приготовления:

1. Лук мелко нарезать добавить все ингредиенты кроме муки и оставить на минут 10-15, всыпьте муку, перемешайте.

2. Обжарьте в двух сторон на среднем огне.

Подавайте со сметаной!

