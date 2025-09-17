Домашние котлеты можно готовить как из фарша, так и просто – из рубленого мяса. Вкуснее всего в таком варианте блюдо будет из куриного филе, а также филе индейки. Для того, чтобы такие котлеты были сочными, добавьте свежие овощи, сыр, зелень.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных котлет из филе, которые готовятся элементарно.

Ингредиенты:

Филе индейки 550 г

Яйца 2 шт

Помидор 150 г

Сыр 80 г

Сметана 1 ст.л

Кукурузный крахмал 3 ст.л (или мука)

Соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе индейки нарезать мелкими кубиками. Добавьте яйца, сметану, соль, кубиками порезанный помидор и тертый сыр.

2. Всыпьте крахмал, перемешайте.

3. Обжарьте на сковороде, а после можно еще протушить в духовке.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: