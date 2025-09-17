Вкуснее, чем классические: сочные рубленные котлеты из филе, с сыром и помидорами

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
612
Домашние котлеты можно готовить как из фарша, так и просто – из рубленого мяса. Вкуснее всего в таком варианте блюдо будет из куриного филе, а также филе индейки. Для того, чтобы такие котлеты были сочными, добавьте свежие овощи, сыр, зелень. 

Сочные рубленные котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных котлет из филе, которые готовятся элементарно. 

Рецепт котлет

Ингредиенты:

  • Филе индейки 550 г
  • Яйца 2 шт
  • Помидор 150 г
  • Сыр 80 г
  • Сметана 1 ст.л
  • Кукурузный крахмал 3 ст.л (или мука)
  • Соль по вкусу

Способ приготовления: 

1. Филе индейки нарезать мелкими кубиками. Добавьте яйца, сметану, соль, кубиками порезанный помидор и тертый сыр. 

Ингредиенты для котлет

2. Всыпьте крахмал, перемешайте. 

Сколько жарить котлеты

3. Обжарьте на сковороде, а после можно еще протушить в духовке.

Готовые котлеты

