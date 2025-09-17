Видео дня
Вкуснее, чем классические: сочные рубленные котлеты из филе, с сыром и помидорами
Домашние котлеты можно готовить как из фарша, так и просто – из рубленого мяса. Вкуснее всего в таком варианте блюдо будет из куриного филе, а также филе индейки. Для того, чтобы такие котлеты были сочными, добавьте свежие овощи, сыр, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных котлет из филе, которые готовятся элементарно.
Ингредиенты:
- Филе индейки 550 г
- Яйца 2 шт
- Помидор 150 г
- Сыр 80 г
- Сметана 1 ст.л
- Кукурузный крахмал 3 ст.л (или мука)
- Соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Филе индейки нарезать мелкими кубиками. Добавьте яйца, сметану, соль, кубиками порезанный помидор и тертый сыр.
2. Всыпьте крахмал, перемешайте.
3. Обжарьте на сковороде, а после можно еще протушить в духовке.
