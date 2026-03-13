Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Вкуснее, чем котлеты: кальцоне из фарша с начинкой из сыра и зелени

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,0 т.
Рецепт блюда

Мясной фарш – идеальная основа не только для котлет и тефтелей, но из нее еще получится очень сочное и вкусно блюдо – кальцоне. Для яркого вкуса добавьте кетчуп, сыр, зелень.

Вкуснее, чем котлеты: кальцоне из фарша с начинкой из сыра и зелени

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных кальцоне, которые готовятся очень просто.

Ингредиенты: 

  • 300 г. фарша
  • соль, перец, сухой чеснок
  • томатная паста/кетчуп
  • зелень (у меня руккола и шпинат)
  • моцарелла
  • сухари панко

Способ приготовления: 

1. К фаршу добавляем соль, перец, сухой чеснок и хорошо перемешиваем.

Вкуснее, чем котлеты: кальцоне из фарша с начинкой из сыра и зелени

2. Формируем из фарша блинчик, половину смазываем томатной пастой и выкладываем зелень с сыром.

Вкуснее, чем котлеты: кальцоне из фарша с начинкой из сыра и зелени

3. Закрываем другой половиной и хорошо залепляем края. По желанию можно смазать оливковым маслом, обязательно посыпаем сухарями.

Вкуснее, чем котлеты: кальцоне из фарша с начинкой из сыра и зелени

4. Отправляем в разогретую до 200 С духовку, режим верх-низ без конвекции на 20 минут, после включаем конвекцию и запекаем еще 5 минут до золотистой корочки.

Вкуснее, чем котлеты: кальцоне из фарша с начинкой из сыра и зелени

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами

Сейчас мы готовим

Все рецепты