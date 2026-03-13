Мясной фарш – идеальная основа не только для котлет и тефтелей, но из нее еще получится очень сочное и вкусно блюдо – кальцоне. Для яркого вкуса добавьте кетчуп, сыр, зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных кальцоне, которые готовятся очень просто.

Ингредиенты:

300 г. фарша

соль, перец, сухой чеснок

томатная паста/кетчуп

зелень (у меня руккола и шпинат)

моцарелла

сухари панко

Способ приготовления:

1. К фаршу добавляем соль, перец, сухой чеснок и хорошо перемешиваем.

2. Формируем из фарша блинчик, половину смазываем томатной пастой и выкладываем зелень с сыром.

3. Закрываем другой половиной и хорошо залепляем края. По желанию можно смазать оливковым маслом, обязательно посыпаем сухарями.

4. Отправляем в разогретую до 200 С духовку, режим верх-низ без конвекции на 20 минут, после включаем конвекцию и запекаем еще 5 минут до золотистой корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами