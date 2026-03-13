Вкуснее, чем котлеты: кальцоне из фарша с начинкой из сыра и зелени
Мясной фарш – идеальная основа не только для котлет и тефтелей, но из нее еще получится очень сочное и вкусно блюдо – кальцоне. Для яркого вкуса добавьте кетчуп, сыр, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных кальцоне, которые готовятся очень просто.
Ингредиенты:
- 300 г. фарша
- соль, перец, сухой чеснок
- томатная паста/кетчуп
- зелень (у меня руккола и шпинат)
- моцарелла
- сухари панко
Способ приготовления:
1. К фаршу добавляем соль, перец, сухой чеснок и хорошо перемешиваем.
2. Формируем из фарша блинчик, половину смазываем томатной пастой и выкладываем зелень с сыром.
3. Закрываем другой половиной и хорошо залепляем края. По желанию можно смазать оливковым маслом, обязательно посыпаем сухарями.
4. Отправляем в разогретую до 200 С духовку, режим верх-низ без конвекции на 20 минут, после включаем конвекцию и запекаем еще 5 минут до золотистой корочки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами