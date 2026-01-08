Вкуснее, чем котлеты, колбаса и бризоли: очень сытный сырно-мясной рулет с фаршем

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
1,1 т.
Вкуснее, чем котлеты, колбаса и бризоли: очень сытный сырно-мясной рулет с фаршем

Если вам надоели котлеты и отбивные, отличной альтернативой может быть сырно-мясной рулет, основа которого – тоненький блин из тертого твердого сыра, яиц и муки. А вот для начинки просто идеально подойдет мясной фарш.

Вкуснее, чем котлеты, колбаса и бризоли: очень сытный сырно-мясной рулет с фаршем

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного закусочного рулета с фаршем, который очень быстро готовится.

Вкуснее, чем котлеты, колбаса и бризоли: очень сытный сырно-мясной рулет с фаршем

Ингредиенты на большой рулет:

  • 150 г майонеза 
  • 4 яйца
  • 150 г натертого твердого сыра
  • 1,5 ст.л. муки
  • щедрая щепотка соли, куркума 1/3 ч.л.
  • 500 г фарша
  • 1 натертый лук
  • 1 зубчик чеснока
  • 1/2 ч.л. соли, перец молотый, специи к курице

Способ приготовления: 

1. Смешиваем яйца, майонез, сыр, муку, соль и куркуму для сырного рулета и запекаем при 180 С 15 минут, остужаем. 

Вкуснее, чем котлеты, колбаса и бризоли: очень сытный сырно-мясной рулет с фаршем

2. Сразу соединяем фарш, специи, лук и чеснок, выкладываем на сырный корж, скручиваем в рулет, обязательно заворачиваем в пергамент и кладем на нижний уровень духовки.

Вкуснее, чем котлеты, колбаса и бризоли: очень сытный сырно-мясной рулет с фаршем

3. Выпекаем при 180 С 30 минут, полностью охлаждаем!

Вкуснее, чем котлеты, колбаса и бризоли: очень сытный сырно-мясной рулет с фаршем

Порежьте на куски и подавайте, это очень вкусно!

Вкуснее, чем котлеты, колбаса и бризоли: очень сытный сырно-мясной рулет с фаршем

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты