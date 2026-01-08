Вкуснее, чем котлеты, колбаса и бризоли: очень сытный сырно-мясной рулет с фаршем
Если вам надоели котлеты и отбивные, отличной альтернативой может быть сырно-мясной рулет, основа которого – тоненький блин из тертого твердого сыра, яиц и муки. А вот для начинки просто идеально подойдет мясной фарш.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного закусочного рулета с фаршем, который очень быстро готовится.
Ингредиенты на большой рулет:
- 150 г майонеза
- 4 яйца
- 150 г натертого твердого сыра
- 1,5 ст.л. муки
- щедрая щепотка соли, куркума 1/3 ч.л.
- 500 г фарша
- 1 натертый лук
- 1 зубчик чеснока
- 1/2 ч.л. соли, перец молотый, специи к курице
Способ приготовления:
1. Смешиваем яйца, майонез, сыр, муку, соль и куркуму для сырного рулета и запекаем при 180 С 15 минут, остужаем.
2. Сразу соединяем фарш, специи, лук и чеснок, выкладываем на сырный корж, скручиваем в рулет, обязательно заворачиваем в пергамент и кладем на нижний уровень духовки.
3. Выпекаем при 180 С 30 минут, полностью охлаждаем!
Порежьте на куски и подавайте, это очень вкусно!
