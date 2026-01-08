Если вам надоели котлеты и отбивные, отличной альтернативой может быть сырно-мясной рулет, основа которого – тоненький блин из тертого твердого сыра, яиц и муки. А вот для начинки просто идеально подойдет мясной фарш.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного закусочного рулета с фаршем, который очень быстро готовится.

Ингредиенты на большой рулет:

150 г майонеза

4 яйца

150 г натертого твердого сыра

1,5 ст.л. муки

щедрая щепотка соли, куркума 1/3 ч.л.

500 г фарша

1 натертый лук

1 зубчик чеснока

1/2 ч.л. соли, перец молотый, специи к курице

Способ приготовления:

1. Смешиваем яйца, майонез, сыр, муку, соль и куркуму для сырного рулета и запекаем при 180 С 15 минут, остужаем.

2. Сразу соединяем фарш, специи, лук и чеснок, выкладываем на сырный корж, скручиваем в рулет, обязательно заворачиваем в пергамент и кладем на нижний уровень духовки.

3. Выпекаем при 180 С 30 минут, полностью охлаждаем!

Порежьте на куски и подавайте, это очень вкусно!

