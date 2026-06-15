Вкуснее, чем магазинная: полезная кабачковая икра на сковороде

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Вкуснее, чем магазинная: полезная кабачковая икра на сковороде
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Кабачки – идеальный овощ для приготовления вкусных и полезных блюд на каждый день. Этот овощ универсальный, ведь из него можно готовить практически все – от супов, до десертов.

Вкуснее, чем магазинная: полезная кабачковая икра на сковороде

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной кабачковой икры на сковороде. 

Ингредиенты:

  • Кабачки (молодые)  2 шт. (около 500 г)
  • Морковь (средняя)  1 шт.
  • Лук репчатый  1 шт.
  • Томатная паста  1,5 ст. л.
  • Чеснок  2 зубчика
  • Растительное масло 2-3 ст. л.
  • Соль, сахар, черный перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Кабачки нарежьте небольшими кубиками (с молодых кожуру можно не снимать). Разогрейте масло на глубокой сковороде, обжаривайте лук с морковью на среднем огне 5 минут до мягкости. Добавьте кабачки, перемешайте, накройте крышкой и тушите на небольшом огне около 15-20 минут, периодически помешивая. Кабачки должны стать полностью мягкими.

Вкуснее, чем магазинная: полезная кабачковая икра на сковороде

2. После добавьте томатную пасту, измельченный чеснок, соль, перец и щепотку сахара для баланса кислотности. Прогрейте все вместе без крышки еще 5 минут, чтобы испарилась лишняя влага.

Вкуснее, чем магазинная: полезная кабачковая икра на сковороде

3. После перебейте все погружным блендером до состояния нежного пюре.

Вкуснее, чем магазинная: полезная кабачковая икра на сковороде

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