Вкуснее, чем магазинная: полезная кабачковая икра на сковороде
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Кабачки – идеальный овощ для приготовления вкусных и полезных блюд на каждый день. Этот овощ универсальный, ведь из него можно готовить практически все – от супов, до десертов.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и полезной кабачковой икры на сковороде.
Ингредиенты:
- Кабачки (молодые) 2 шт. (около 500 г)
- Морковь (средняя) 1 шт.
- Лук репчатый 1 шт.
- Томатная паста 1,5 ст. л.
- Чеснок 2 зубчика
- Растительное масло 2-3 ст. л.
- Соль, сахар, черный перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачки нарежьте небольшими кубиками (с молодых кожуру можно не снимать). Разогрейте масло на глубокой сковороде, обжаривайте лук с морковью на среднем огне 5 минут до мягкости. Добавьте кабачки, перемешайте, накройте крышкой и тушите на небольшом огне около 15-20 минут, периодически помешивая. Кабачки должны стать полностью мягкими.
2. После добавьте томатную пасту, измельченный чеснок, соль, перец и щепотку сахара для баланса кислотности. Прогрейте все вместе без крышки еще 5 минут, чтобы испарилась лишняя влага.
3. После перебейте все погружным блендером до состояния нежного пюре.
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