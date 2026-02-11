Шампиньоны – продукт, который можно жарить, тушить, мариновать, даже есть сырыми. Еще из можно очень вкусно нафаршировать например, мясным фаршем.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных грибов с сыром и беконом.

Ингредиенты:

60 г сыра

6-8 крупных шампиньонов

200 г сырокопченого бекона

1/2 лука

1 ст.л. сливочного сыра

масло, соль, перец, зелень

Способ приготовления:

1. От грибов отламываем ножки, нарезаем их. Нарезаем мелко лук и обжариваем с ножками на сковороде до золотистости, охлаждаем, подсаливаем и соединяем со сливочным сыром и зеленью.

2. Нарезаем сыр, выкладываем его в шапочки, сверху закрываем начинкой и беконом и запекаем при 200 С 20 минут.

Подавайте блюдо горячим!

