Вкуснее, чем мясо: сочные фаршированные шампиньоны сыром и беконом для праздничного стола
Шампиньоны – продукт, который можно жарить, тушить, мариновать, даже есть сырыми. Еще из можно очень вкусно нафаршировать например, мясным фаршем.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных грибов с сыром и беконом.
Ингредиенты:
- 60 г сыра
- 6-8 крупных шампиньонов
- 200 г сырокопченого бекона
- 1/2 лука
- 1 ст.л. сливочного сыра
- масло, соль, перец, зелень
Способ приготовления:
1. От грибов отламываем ножки, нарезаем их. Нарезаем мелко лук и обжариваем с ножками на сковороде до золотистости, охлаждаем, подсаливаем и соединяем со сливочным сыром и зеленью.
2. Нарезаем сыр, выкладываем его в шапочки, сверху закрываем начинкой и беконом и запекаем при 200 С 20 минут.
Подавайте блюдо горячим!
