Вкуснее, чем мясо: сочные фаршированные шампиньоны сыром и беконом для праздничного стола

Шампиньоны – продукт, который можно жарить, тушить, мариновать, даже есть сырыми. Еще из можно очень вкусно нафаршировать например, мясным фаршем.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных грибов с сыром и беконом.

Ингредиенты:

  • 60 г сыра
  • 6-8 крупных шампиньонов
  • 200 г сырокопченого бекона
  • 1/2 лука
  • 1 ст.л. сливочного сыра
  • масло, соль, перец, зелень

Способ приготовления:

1. От грибов отламываем ножки, нарезаем их. Нарезаем мелко лук и обжариваем с ножками на сковороде до золотистости, охлаждаем, подсаливаем и соединяем со сливочным сыром и зеленью.

2. Нарезаем сыр, выкладываем его в шапочки, сверху закрываем начинкой и беконом и запекаем при 200 С 20 минут.

Подавайте блюдо горячим!

