Шампиньоны – универсальный продукт, который можно использовать для приготовления салатов, закусок, а также их можно мариновать, готовить на мангале с мясным фаршем.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных и сочных шампиньонов с фаршем, которые готовятся элементарно.

Ингредиенты:

шампиньоны

соевый соус + чеснок

фарш

лук + петрушка + кориандр + паприка + соль + перец

Способ приготовления:

1. Берем шампиньоны — ломаем ножки. Добавляем соевый соус + чеснок и маринуем несколько часов.

2. Лепим шарики из фарша и трамбуем в гриб. Накрываем второй шапкой и на шампур.

Готовьте несколько минут до готовности!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: