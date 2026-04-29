Вкуснее, чем мясо: сочные шампиньоны с фаршем на мангале за 10 минут
Шампиньоны – универсальный продукт, который можно использовать для приготовления салатов, закусок, а также их можно мариновать, готовить на мангале с мясным фаршем.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных и сочных шампиньонов с фаршем, которые готовятся элементарно.
Ингредиенты:
- шампиньоны
- соевый соус + чеснок
- фарш
- лук + петрушка + кориандр + паприка + соль + перец
Способ приготовления:
1. Берем шампиньоны — ломаем ножки. Добавляем соевый соус + чеснок и маринуем несколько часов.
2. Лепим шарики из фарша и трамбуем в гриб. Накрываем второй шапкой и на шампур.
Готовьте несколько минут до готовности!
