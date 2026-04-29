Вкуснее, чем мясо: сочные шампиньоны с фаршем на мангале за 10 минут

Ирина Мельниченко
Рецепт грибов

Шампиньоны – универсальный продукт, который можно использовать для приготовления салатов, закусок, а также их можно мариновать, готовить на мангале с мясным фаршем.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных и сочных шампиньонов с фаршем, которые готовятся элементарно.

Ингредиенты: 

  • шампиньоны 
  • соевый соус + чеснок
  • фарш
  • лук + петрушка + кориандр + паприка + соль + перец

Способ приготовления:

1. Берем шампиньоны — ломаем ножки. Добавляем соевый соус + чеснок и маринуем несколько часов.

2. Лепим шарики из фарша и трамбуем в гриб. Накрываем второй шапкой и на шампур.

Готовьте несколько минут до готовности!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты