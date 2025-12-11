Вкуснее, чем оливье: салат "Праздничный" для новогоднего стола

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,0 т.
Рецепт блюда

Домашние салаты можно готовить из любых продуктов, а особенно – из овощей, зелени. А для яркого вкуса добавьте сыр, слабосоленую рыбу.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из овощей, с красной рыбой и яйцами. 

Ингредиенты:

  • 2 средних картофеля
  • 1 морковь
  • 200 г красной слабосоленой рыбы
  • огурец
  • 2-3 яйца
  • майонез для смазывания

Способ приготовления: 

1. Овощи сварите, натрите вместе с яйцами. Рыбу  и огурцы порежьте кубиком.

2. Соберите салат слоями: картофель, майонез, рыба, огурец, майонез, яйца, майонез, морковь, майонез. Сверху присыпьте желтком.

