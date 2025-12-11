Все рецепты
Вкуснее, чем оливье: салат "Праздничный" для новогоднего стола
Домашние салаты можно готовить из любых продуктов, а особенно – из овощей, зелени. А для яркого вкуса добавьте сыр, слабосоленую рыбу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из овощей, с красной рыбой и яйцами.
Ингредиенты:
- 2 средних картофеля
- 1 морковь
- 200 г красной слабосоленой рыбы
- огурец
- 2-3 яйца
- майонез для смазывания
Способ приготовления:
1. Овощи сварите, натрите вместе с яйцами. Рыбу и огурцы порежьте кубиком.
2. Соберите салат слоями: картофель, майонез, рыба, огурец, майонез, яйца, майонез, морковь, майонез. Сверху присыпьте желтком.
