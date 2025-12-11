Домашние салаты можно готовить из любых продуктов, а особенно – из овощей, зелени. А для яркого вкуса добавьте сыр, слабосоленую рыбу.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из овощей, с красной рыбой и яйцами.

Ингредиенты:

2 средних картофеля

1 морковь

200 г красной слабосоленой рыбы

огурец

2-3 яйца

майонез для смазывания

Способ приготовления:

1. Овощи сварите, натрите вместе с яйцами. Рыбу и огурцы порежьте кубиком.

2. Соберите салат слоями: картофель, майонез, рыба, огурец, майонез, яйца, майонез, морковь, майонез. Сверху присыпьте желтком.

