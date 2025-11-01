Вкуснее, чем оливье: сытный салат "Чикаго" для праздничного стола

Рецепт салата

Домашние салаты можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Для того, чтобы блюдо было сытным, используйте для основы мясо, морепродукты, сыр, яйца. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из грибов, с сыром и колбасой. 

Ингредиенты:

  • Помидоры
  • Сыр
  • Грибы
  • Лук
  • Майонез
  • Колбаса 
  • Яйца вареные
  • Специи

Способ приготовления: 

1. Грибы обжариваем с луком, охлаждаем. Яйца, сыр натрите, колбасу порежьте. 

2. Собираем салат слоями: колбаса, майонез, сыр, майонез, грибы с луком, майонез, яйца, майонез, сверху сочные помидоры!

