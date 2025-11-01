Домашние салаты можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Для того, чтобы блюдо было сытным, используйте для основы мясо, морепродукты, сыр, яйца.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из грибов, с сыром и колбасой.

Ингредиенты:

Помидоры

Сыр

Грибы

Лук

Майонез

Колбаса

Яйца вареные

Специи

Способ приготовления:

1. Грибы обжариваем с луком, охлаждаем. Яйца, сыр натрите, колбасу порежьте.

2. Собираем салат слоями: колбаса, майонез, сыр, майонез, грибы с луком, майонез, яйца, майонез, сверху сочные помидоры!

