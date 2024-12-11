Вкуснее, чем оливье: сытный салат "Стрелы Амура" для новогоднего стола и для ужина
Куриное мясо – отличный диетический продукт, который можно использовать для приготовления вкусных закусок, а также салатов. Стоит отметить, что из копченой курицы можно приготовить вкусный суп и салаты.
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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, и к тому же красивого и бюджетного салата "Стрелы Амура".
Ингредиенты:
- копченые куриные окорочка – 2 шт.
- вареные яйца – 3 шт.
- вареный картофель – 2 шт.
- сыр твердый – 100 г
- маринованные шампиньоны – 200 г
- пучок зелени
- майонез
- чеснок и специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварной картофель и яйца очистите, натрите на крупной терке. Выложите в блюдо.
2. Из куриного мяса снимите кожу и нарежьте мясо небольшими кубиком вместе с сыром, добавьте к картофелю.
3. Грибы порезать пополам или четвертинками, добавьте в салат. В конце добавьте майонез, измельченную зелень и специи, перемешайте.
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