Куриное мясо – отличный диетический продукт, который можно использовать для приготовления вкусных закусок, а также салатов. Стоит отметить, что из копченой курицы можно приготовить вкусный суп и салаты.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, и к тому же красивого и бюджетного салата "Стрелы Амура".

Ингредиенты:

копченые куриные окорочка – 2 шт.

вареные яйца – 3 шт.

вареный картофель – 2 шт.

сыр твердый – 100 г

маринованные шампиньоны – 200 г

пучок зелени

майонез

чеснок и специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварной картофель и яйца очистите, натрите на крупной терке. Выложите в блюдо.

2. Из куриного мяса снимите кожу и нарежьте мясо небольшими кубиком вместе с сыром, добавьте к картофелю.

3. Грибы порезать пополам или четвертинками, добавьте в салат. В конце добавьте майонез, измельченную зелень и специи, перемешайте.

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