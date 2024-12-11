Вкуснее, чем оливье: сытный салат "Стрелы Амура" для новогоднего стола и для ужина

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,0 т.
Рецепт салата

Куриное мясо – отличный диетический продукт, который можно использовать для приготовления вкусных закусок, а также салатов. Стоит отметить, что из копченой курицы можно приготовить вкусный суп и салаты.

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Вкусный салат с куриным мясом

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, и к тому же красивого и бюджетного салата "Стрелы Амура".

Салат для новогоднего стола

Ингредиенты: 

  • копченые куриные окорочка – 2 шт.
  • вареные яйца – 3 шт.
  • вареный картофель – 2 шт.
  • сыр твердый – 100 г
  • маринованные шампиньоны – 200 г
  • пучок зелени
  • майонез
  • чеснок и специи – по вкусу 

Способ приготовления: 

1. Отварной картофель и яйца очистите, натрите на крупной терке. Выложите в блюдо. 

Ингредиенты для блюда

2. Из куриного мяса снимите кожу и нарежьте мясо небольшими кубиком вместе с сыром, добавьте к картофелю.   

Вареный картофель

3. Грибы порезать пополам или четвертинками, добавьте в салат. В конце добавьте майонез, измельченную зелень и специи, перемешайте.

Готовый салат

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