Вкуснее, чем пирог: воздушные яблочные оладьи на кефире, которые получатся у всех

Яблочный оладьи – идеальная альтернатива яблочным пирогам. Для того, чтобы они получились пышными и вкусными, кулинары советуют готовить тесто на теплом кефире.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, пышных, легких в приготовлении яблочных оладий.

Ингредиенты:

2-3 средних яблока

400 мл кефира

2-3 яйца

400 г муки

3 ст. л. сахара

щепотка соли

1/2 ч. л. соды

мед

Способ приготовления:

1. Тесто: хорошо взбейте яйца с сахаром и солью, после добавьте кефир и соду, перемешайте и всыпьте муку, перемешайте.

2. Яблоки натрите на крупной терке и добавьте в тесто, перемешайте.

Пожарьте оладьи на растительном масле с обеих сторон до золотистого цвета и подавайте с медом!

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