Вкуснее, чем пирог: воздушные яблочные оладьи на кефире, которые получатся у всех
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Яблочный оладьи – идеальная альтернатива яблочным пирогам. Для того, чтобы они получились пышными и вкусными, кулинары советуют готовить тесто на теплом кефире.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, пышных, легких в приготовлении яблочных оладий.
Ингредиенты:
- 2-3 средних яблока
- 400 мл кефира
- 2-3 яйца
- 400 г муки
- 3 ст. л. сахара
- щепотка соли
- 1/2 ч. л. соды
- мед
Способ приготовления:
1. Тесто: хорошо взбейте яйца с сахаром и солью, после добавьте кефир и соду, перемешайте и всыпьте муку, перемешайте.
2. Яблоки натрите на крупной терке и добавьте в тесто, перемешайте.
Пожарьте оладьи на растительном масле с обеих сторон до золотистого цвета и подавайте с медом!
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