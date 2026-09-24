Вкуснее, чем пирог: воздушные яблочные оладьи на кефире, которые получатся у всех

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
951
Рецепт оладий
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Яблочный оладьи – идеальная альтернатива яблочным пирогам. Для того, чтобы они получились пышными и вкусными, кулинары советуют готовить тесто на теплом кефире.

Пышные оладьи

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, пышных, легких в приготовлении яблочных оладий. 

Ингредиенты:

  • 2-3 средних яблока
  • 400 мл кефира
  • 2-3 яйца
  • 400 г муки
  • 3 ст. л. сахара
  • щепотка соли
  • 1/2 ч. л. соды
  • мед

Способ приготовления: 

1. Тесто: хорошо взбейте яйца с сахаром и солью, после добавьте кефир и соду, перемешайте и всыпьте муку, перемешайте. 

Ингредиенты для теста

2. Яблоки натрите на крупной терке и добавьте в тесто, перемешайте.

Тесто для оладий

Пожарьте оладьи на растительном масле с обеих сторон до золотистого цвета и подавайте с медом! 

Готовые оладьи

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