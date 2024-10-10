Вкуснее, чем пицца и пироги: сытные конвертики из лаваша с творогом и зеленью

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Лаваш – один из самых простых и универсальных продуктов для приготовления вкусных закусок, шаурмы, лазаньи, а также десертов.

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Вкусные конвертики с творогом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легких, вкусных конвертиков с творогом и зеленью.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • лаваш 2 больших листа
  • сыр кисломолочный 300 г
  • сыр твердый 180г
  • яйцо 2 шт
  • помидор 1 шт
  • укроп
  • соль, специи

Для смазки:

  • яйцо 2 шт
  • кунжут

Способ приготовления:

1. Смешайте творог с твердым сыром, добавьте яйцо, укроп порезанный, соль, перец, помидор.

Начинка для лаваша

2. Выложите начинку в лаваш, сверните "конвертиком".

Приготовление блюда

3. Обмокните в яичной смеси, выложите на противень, присыпьте кунжутом и запекайте 15 минут при 190-200 С.

Готовая закуска

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