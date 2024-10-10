Лаваш – один из самых простых и универсальных продуктов для приготовления вкусных закусок, шаурмы, лазаньи, а также десертов.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легких, вкусных конвертиков с творогом и зеленью.

Ингредиенты:

лаваш 2 больших листа

сыр кисломолочный 300 г

сыр твердый 180г

яйцо 2 шт

помидор 1 шт

укроп

соль, специи

Для смазки:

яйцо 2 шт

кунжут

Способ приготовления:

1. Смешайте творог с твердым сыром, добавьте яйцо, укроп порезанный, соль, перец, помидор.

2. Выложите начинку в лаваш, сверните "конвертиком".

3. Обмокните в яичной смеси, выложите на противень, присыпьте кунжутом и запекайте 15 минут при 190-200 С.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: