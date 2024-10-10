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Вкуснее, чем пицца и пироги: сытные конвертики из лаваша с творогом и зеленью
Лаваш – один из самых простых и универсальных продуктов для приготовления вкусных закусок, шаурмы, лазаньи, а также десертов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легких, вкусных конвертиков с творогом и зеленью.
Ингредиенты:
- лаваш 2 больших листа
- сыр кисломолочный 300 г
- сыр твердый 180г
- яйцо 2 шт
- помидор 1 шт
- укроп
- соль, специи
Для смазки:
- яйцо 2 шт
- кунжут
Способ приготовления:
1. Смешайте творог с твердым сыром, добавьте яйцо, укроп порезанный, соль, перец, помидор.
2. Выложите начинку в лаваш, сверните "конвертиком".
3. Обмокните в яичной смеси, выложите на противень, присыпьте кунжутом и запекайте 15 минут при 190-200 С.
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