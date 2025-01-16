Слоеное тесто – идеальный продукт для приготовления вкусных домашних пирогов, пирожков. Для начинки для такой выпечки можно использовать любые продукты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого в приготовлении пирога из слоеного теста, со шпинатом и сыром.

Ингредиенты на 500 г теста:

500 г слоеного дрожжевого теста

75 г свежего шпината

160 г твердого сыра

2 яйца + 1 для смазки

соль, кунжут

Способ приготовления:

1. Смешайте шпинат с твердым сыром, яйцом, солью.

2. Тесто раскатайте, выложите начинку, сверху накройте куском теста, смажьте яйцом и присыпьте кунжутом.

3. Выпекайте при 180 градусах 30 минут до румяной корочки!

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