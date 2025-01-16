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Вкуснее, чем пицца и пирожки: пирог из слоеного теста, со шпинатом и сыром
Слоеное тесто – идеальный продукт для приготовления вкусных домашних пирогов, пирожков. Для начинки для такой выпечки можно использовать любые продукты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого в приготовлении пирога из слоеного теста, со шпинатом и сыром.
Ингредиенты на 500 г теста:
- 500 г слоеного дрожжевого теста
- 75 г свежего шпината
- 160 г твердого сыра
- 2 яйца + 1 для смазки
- соль, кунжут
Способ приготовления:
1. Смешайте шпинат с твердым сыром, яйцом, солью.
2. Тесто раскатайте, выложите начинку, сверху накройте куском теста, смажьте яйцом и присыпьте кунжутом.
3. Выпекайте при 180 градусах 30 минут до румяной корочки!
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