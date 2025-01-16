Вкуснее, чем пицца и пирожки: пирог из слоеного теста, со шпинатом и сыром

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
84
Вкуснее, чем пицца и пирожки: пирог из слоеного теста, со шпинатом и сыром

Слоеное тесто – идеальный продукт для приготовления вкусных домашних пирогов, пирожков. Для начинки для такой выпечки можно использовать любые продукты. 

Видео дня
Вкусный пирог из слоеного теста

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого в приготовлении пирога из слоеного теста, со шпинатом и сыром. 

Рецепт пирога

Ингредиенты на 500 г теста:

  • 500 г слоеного дрожжевого теста
  • 75 г свежего шпината
  • 160 г твердого сыра
  • 2 яйца + 1 для смазки
  • соль, кунжут

Способ приготовления: 

1. Смешайте шпинат с твердым сыром, яйцом, солью. 

Начинка для пирога

2. Тесто раскатайте, выложите начинку, сверху накройте куском теста, смажьте яйцом и присыпьте кунжутом.

Приготовление пирога

3. Выпекайте при 180 градусах 30 минут до румяной корочки!

Готовый пирог

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептпродукты

Сейчас мы готовим

Все рецепты