Слоеное тесто – идеальная основа для вкусных, легких пирогов и закусок. Стоит отметить, что слоеное тесто можно приготовить и в домашних условиях из муки, масла и воды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного слоеного пирога "Капрезе", с сыром и соусом песто.

Ингредиенты:

500 г. слоеного теста

соус песто

2 помидора

200 г. моцареллы в рассоле

соль, прованские травы

1 желток

кедровые орешки

базилик

Способ приготовления:

1. Выкладываем размороженное тесто на пергамент, по краям делаем неглубокие разрезы.

2. Смазываем тесто соусом песто и выкладываем нарезанные ломтиками помидоры и моцареллу, солим и посыпаем прованскими травами. Края смазываем желтком для золотистой корочки.

3. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 25-30 минут. По желанию готовый пирог посыпаем кедровыми орешками и украшаем листочками свежего базилика.

