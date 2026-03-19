Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Вкуснее, чем пицца: легкий слоеный пирог "Капрезе" с сыром, моцареллой и песто для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
681
Рецепт пирога

Слоеное тесто – идеальная основа для вкусных, легких пирогов и закусок. Стоит отметить, что слоеное тесто можно приготовить и в домашних условиях из муки, масла и воды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного слоеного пирога "Капрезе", с сыром и соусом песто.

Ингредиенты: 

  • 500 г. слоеного теста
  • соус песто
  • 2 помидора
  • 200 г. моцареллы в рассоле
  • соль, прованские травы
  • 1 желток
  • кедровые орешки
  • базилик

Способ приготовления: 

1. Выкладываем размороженное тесто на пергамент, по краям делаем неглубокие разрезы. 

2. Смазываем тесто соусом песто и выкладываем нарезанные ломтиками помидоры и моцареллу, солим и посыпаем прованскими травами. Края смазываем желтком для золотистой корочки.

3. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 25-30 минут. По желанию готовый пирог посыпаем кедровыми орешками и украшаем листочками свежего базилика.

