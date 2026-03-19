Вкуснее, чем пицца: легкий слоеный пирог "Капрезе" с сыром, моцареллой и песто для перекуса
Слоеное тесто – идеальная основа для вкусных, легких пирогов и закусок. Стоит отметить, что слоеное тесто можно приготовить и в домашних условиях из муки, масла и воды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного слоеного пирога "Капрезе", с сыром и соусом песто.
Ингредиенты:
- 500 г. слоеного теста
- соус песто
- 2 помидора
- 200 г. моцареллы в рассоле
- соль, прованские травы
- 1 желток
- кедровые орешки
- базилик
Способ приготовления:
1. Выкладываем размороженное тесто на пергамент, по краям делаем неглубокие разрезы.
2. Смазываем тесто соусом песто и выкладываем нарезанные ломтиками помидоры и моцареллу, солим и посыпаем прованскими травами. Края смазываем желтком для золотистой корочки.
3. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 25-30 минут. По желанию готовый пирог посыпаем кедровыми орешками и украшаем листочками свежего базилика.
