Вкуснее, чем пицца: пирог из слоеного теста с соленой начинкой для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Вкуснее, чем пицца: пирог из слоеного теста с соленой начинкой для перекуса

Слоеное тесто – лучшая основа для приготовления очень вкусных, легких пирогов с разными начинками. Еще из него можно готовить ленивый, быстрый "Наполеон".

Что приготовить из слоеного теста

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, слоеного пирога с вкусной и простой начинкой.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 500 г слоеного теста
  • 2-3 картофелины
  • 10 г сливочного масла
  • 25 мл молока
  • 4-5 кусочка ветчины
  • 50-70 г сыра
  • желток

Способ приготовления:

1. Предварительно отвариваем картофель в подсоленной воде, после сливаем воду, добавляем масло, молоко и разминаем в пюре.

Картофельное пюре

2. Разморозьте два листа теста при комнатной температуре. Немного раскатываем тесто и смазываем картофельным пюре, выкладываем ветчину и натираем сыр.

Начинка для пирога

3. На другом пласте теста делаем разрезы как на видео и накрываем им начинку, хорошо защипываем края и формируем узор. Смазываем желтком.

Сколько выпекать пирог

4. Отправляем в разогретую до 220 С духовку на 15 минут.

Готовый пирог

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