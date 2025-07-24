Слоеное тесто – лучшая основа для приготовления очень вкусных, легких пирогов с разными начинками. Еще из него можно готовить ленивый, быстрый "Наполеон".

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, слоеного пирога с вкусной и простой начинкой.

Ингредиенты:

500 г слоеного теста

2-3 картофелины

10 г сливочного масла

25 мл молока

4-5 кусочка ветчины

50-70 г сыра

желток

Способ приготовления:

1. Предварительно отвариваем картофель в подсоленной воде, после сливаем воду, добавляем масло, молоко и разминаем в пюре.

2. Разморозьте два листа теста при комнатной температуре. Немного раскатываем тесто и смазываем картофельным пюре, выкладываем ветчину и натираем сыр.

3. На другом пласте теста делаем разрезы как на видео и накрываем им начинку, хорошо защипываем края и формируем узор. Смазываем желтком.

4. Отправляем в разогретую до 220 С духовку на 15 минут.

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