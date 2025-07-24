Вкуснее, чем пицца: пирог из слоеного теста с соленой начинкой для перекуса
Слоеное тесто – лучшая основа для приготовления очень вкусных, легких пирогов с разными начинками. Еще из него можно готовить ленивый, быстрый "Наполеон".
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, слоеного пирога с вкусной и простой начинкой.
Ингредиенты:
- 500 г слоеного теста
- 2-3 картофелины
- 10 г сливочного масла
- 25 мл молока
- 4-5 кусочка ветчины
- 50-70 г сыра
- желток
Способ приготовления:
1. Предварительно отвариваем картофель в подсоленной воде, после сливаем воду, добавляем масло, молоко и разминаем в пюре.
2. Разморозьте два листа теста при комнатной температуре. Немного раскатываем тесто и смазываем картофельным пюре, выкладываем ветчину и натираем сыр.
3. На другом пласте теста делаем разрезы как на видео и накрываем им начинку, хорошо защипываем края и формируем узор. Смазываем желтком.
4. Отправляем в разогретую до 220 С духовку на 15 минут.
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