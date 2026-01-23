Вкуснее, чем "Шарлотка": ароматные яблочные оладьи с медом за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
Яблоки – не только полезные, но и вкусные фрукты, которые можно есть в любом виде, полезнее всего – в сыром и запеченном. Но еще из них можно сделать очень вкусные и золотистые оладьи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, золотистых яблочных оладий, которые готовятся 10 минут. 

Ингредиенты: 

  • яйца – 3 шт.
  • кефир 2,5% – 400 мл
  • мука – 250-270 г
  • сахар (в зависимости от кислоты яблок) – 100-150 г
  • разрыхлитель – 1,5 ч.л.
  • соль – щепотка
  • яблоки (средние) – 4 шт
  • масло/масло гхи – для жарки

Способ приготовления: 

1. В миску к муке выложить разрыхлитель, соль, сахар и хорошо перемешать. Добавить яйца, кефир, и хорошо вымешать венчиком. Должно получиться тесто консистенции густой сметаны, без комочков. Отложить, пока подготовите яблоки.

2. Яблоки почистить от кожуры и потереть на крупную терку прямо в тесто, помешивая за каждым разом, чтобы яблоки не темнели. Перемешать до однородности.

3. Жарить на разогретой с небольшим количеством масла сковороде на небольшом огне с двух сторон до румяности.

Подавайте с медом! 

