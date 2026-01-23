Вкуснее, чем "Шарлотка": ароматные яблочные оладьи с медом за 10 минут
Яблоки – не только полезные, но и вкусные фрукты, которые можно есть в любом виде, полезнее всего – в сыром и запеченном. Но еще из них можно сделать очень вкусные и золотистые оладьи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, золотистых яблочных оладий, которые готовятся 10 минут.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- кефир 2,5% – 400 мл
- мука – 250-270 г
- сахар (в зависимости от кислоты яблок) – 100-150 г
- разрыхлитель – 1,5 ч.л.
- соль – щепотка
- яблоки (средние) – 4 шт
- масло/масло гхи – для жарки
Способ приготовления:
1. В миску к муке выложить разрыхлитель, соль, сахар и хорошо перемешать. Добавить яйца, кефир, и хорошо вымешать венчиком. Должно получиться тесто консистенции густой сметаны, без комочков. Отложить, пока подготовите яблоки.
2. Яблоки почистить от кожуры и потереть на крупную терку прямо в тесто, помешивая за каждым разом, чтобы яблоки не темнели. Перемешать до однородности.
3. Жарить на разогретой с небольшим количеством масла сковороде на небольшом огне с двух сторон до румяности.
Подавайте с медом!
