Яблоки – не только полезные, но и вкусные фрукты, которые можно есть в любом виде, полезнее всего – в сыром и запеченном. Но еще из них можно сделать очень вкусные и золотистые оладьи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, золотистых яблочных оладий, которые готовятся 10 минут.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

кефир 2,5% – 400 мл

мука – 250-270 г

сахар (в зависимости от кислоты яблок) – 100-150 г

разрыхлитель – 1,5 ч.л.

соль – щепотка

яблоки (средние) – 4 шт

масло/масло гхи – для жарки

Способ приготовления:

1. В миску к муке выложить разрыхлитель, соль, сахар и хорошо перемешать. Добавить яйца, кефир, и хорошо вымешать венчиком. Должно получиться тесто консистенции густой сметаны, без комочков. Отложить, пока подготовите яблоки.

2. Яблоки почистить от кожуры и потереть на крупную терку прямо в тесто, помешивая за каждым разом, чтобы яблоки не темнели. Перемешать до однородности.

3. Жарить на разогретой с небольшим количеством масла сковороде на небольшом огне с двух сторон до румяности.

Подавайте с медом!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: