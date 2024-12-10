Вкуснее, чем "Шуба": эффектный салат "Розовый фламинго" из бюджетных продуктов
Свекла – универсальный овощ, который может быть основой для очень полезных и вкусных салатов, закусок, намазок, соусов. Стоит отметить, что свеклу для блюд лучше всего не варить, а запекать в духовке, в фольге.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата "Розовый фламинго" из свеклы, с плавленным сыром и крабовыми палочками.
Ингредиенты:
- отварная свекла – 2 шт.
- соль – по вкусу
- черный перец молотый – щепотка
- чеснок – 1 зуб.
- плавленый сырок – 2 шт.
- крабовые палочки – 220 г
- майонез – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварную свеклу натрите на терке, добавьте к ней пропущенный через пресс зубчик чеснока, посолите, поперчите и перемешайте.
2. Сыр натрите, крабовые палочки нарежьте кубиком.
3. Соберите салат слоями: свекла, майонез, плавленный сыр, майонез, вареные яйца, майонез, крабовые палочки, майонез. Сверху можно украсите укропом и оставьте в холодильнике на 1 час.
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