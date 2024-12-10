Свекла – универсальный овощ, который может быть основой для очень полезных и вкусных салатов, закусок, намазок, соусов. Стоит отметить, что свеклу для блюд лучше всего не варить, а запекать в духовке, в фольге.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата "Розовый фламинго" из свеклы, с плавленным сыром и крабовыми палочками.

Ингредиенты:

отварная свекла – 2 шт.

соль – по вкусу

черный перец молотый – щепотка

чеснок – 1 зуб.

плавленый сырок – 2 шт.

крабовые палочки – 220 г

майонез – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварную свеклу натрите на терке, добавьте к ней пропущенный через пресс зубчик чеснока, посолите, поперчите и перемешайте.

2. Сыр натрите, крабовые палочки нарежьте кубиком.

3. Соберите салат слоями: свекла, майонез, плавленный сыр, майонез, вареные яйца, майонез, крабовые палочки, майонез. Сверху можно украсите укропом и оставьте в холодильнике на 1 час.

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