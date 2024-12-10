Вкуснее, чем "Шуба": эффектный салат "Розовый фламинго" из бюджетных продуктов

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
2,0 т.
Рецепт блюда

Свекла – универсальный овощ, который может быть основой для очень полезных и вкусных салатов, закусок, намазок, соусов. Стоит отметить, что свеклу для блюд лучше всего не варить, а запекать в духовке, в фольге.

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Что приготовить из свеклы

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата "Розовый фламинго" из свеклы, с плавленным сыром и крабовыми палочками.

Вкусный салат ''Фламинго''

Ингредиенты:

  • отварная свекла – 2 шт.
  • соль – по вкусу
  • черный перец молотый – щепотка
  • чеснок – 1 зуб.
  • плавленый сырок – 2 шт.
  • крабовые палочки – 220 г
  • майонез – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварную свеклу натрите на терке, добавьте к ней пропущенный через пресс зубчик чеснока, посолите, поперчите и перемешайте.

Из чего приготовить салат

2. Сыр натрите, крабовые палочки нарежьте кубиком.

Приготовление салата

3. Соберите салат слоями: свекла, майонез, плавленный сыр, майонез, вареные яйца, майонез, крабовые палочки, майонез. Сверху можно украсите укропом и оставьте в холодильнике на 1 час.

Готовый салат

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