Сельдь – очень полезный и вкусный продукт, который является источником омега-3 жирных кислот. Из сельди можно приготовить вкусные и сытные салаты, закуски, бутерброды.

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Кулинар поделилась на своем YouTube-канале рецептом очень вкусного салата из сельди "Луиза".

Ингредиенты:

Филе селедки 2 шт.

Яйца отварные 5 шт.

Картофель отварной 3 шт.

Лук 1 шт.

Огурчики маринованные 100 г

Зеленый лук 50 г

Уксус 9% 2 чайные ложки

Плавленый сыр 150 г

Майонез, соль перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца и картошку отварите до готовности и остудить. Отделите яичные белки и желтки. Картошку, плавленый сырок и яичные белки натрите на крупной терке, а желтки на мелкой.

2. Лук замаринуйте в подсолнечном масле, уксусе, сахаре и щепотке соли. Оставьте лук мариноваться на 10 минут.

3. Нарежьте селедку мелким кубиком. Мелко нарежьте зеленый лук. Огурцы нарежьте тонким полукругом.

4. Соберите салат слоями в кольце или большом салатнике: картофель, майонез, маринованный лук, селедка, майонез, белок, майонез, зеленый лук, майонез и желток. Сверху салат можно украсить маринованными шампиньонами, если хотите добавить кислинки, или консервированным горошком, если хотите смягчить вкус салата.

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