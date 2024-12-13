Вкуснее, чем "Шуба": легкий салат из сельдью и плавленным сыром "Луиза"
Сельдь – очень полезный и вкусный продукт, который является источником омега-3 жирных кислот. Из сельди можно приготовить вкусные и сытные салаты, закуски, бутерброды.
Кулинар поделилась на своем YouTube-канале рецептом очень вкусного салата из сельди "Луиза".
Ингредиенты:
- Филе селедки 2 шт.
- Яйца отварные 5 шт.
- Картофель отварной 3 шт.
- Лук 1 шт.
- Огурчики маринованные 100 г
- Зеленый лук 50 г
- Уксус 9% 2 чайные ложки
- Плавленый сыр 150 г
- Майонез, соль перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Яйца и картошку отварите до готовности и остудить. Отделите яичные белки и желтки. Картошку, плавленый сырок и яичные белки натрите на крупной терке, а желтки на мелкой.
2. Лук замаринуйте в подсолнечном масле, уксусе, сахаре и щепотке соли. Оставьте лук мариноваться на 10 минут.
3. Нарежьте селедку мелким кубиком. Мелко нарежьте зеленый лук. Огурцы нарежьте тонким полукругом.
4. Соберите салат слоями в кольце или большом салатнике: картофель, майонез, маринованный лук, селедка, майонез, белок, майонез, зеленый лук, майонез и желток. Сверху салат можно украсить маринованными шампиньонами, если хотите добавить кислинки, или консервированным горошком, если хотите смягчить вкус салата.
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