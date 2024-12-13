Вкуснее, чем "Шуба": легкий салат из сельдью и плавленным сыром "Луиза"

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
2 минуты
51
Рецепт блюда

Сельдь – очень полезный и вкусный продукт, который является источником омега-3 жирных кислот. Из сельди можно приготовить вкусные и сытные салаты, закуски, бутерброды.

Видео дня
Что приготовить из сельди

Кулинар поделилась на своем YouTube-канале рецептом очень вкусного салата из сельди "Луиза".

Сытный салат

Ингредиенты

  • Филе селедки 2 шт.
  • Яйца отварные 5 шт.
  • Картофель отварной 3 шт.
  • Лук 1 шт.
  • Огурчики маринованные 100 г
  • Зеленый лук 50 г
  • Уксус 9% 2 чайные ложки
  • Плавленый сыр 150 г
  • Майонез, соль перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Яйца и картошку отварите до готовности и остудить. Отделите яичные белки и желтки. Картошку, плавленый сырок и яичные белки натрите на крупной терке, а желтки на мелкой.

Ингредиенты для салата

2. Лук замаринуйте в подсолнечном масле, уксусе, сахаре и щепотке соли. Оставьте лук мариноваться на 10 минут.

Приготовление блюда

3. Нарежьте селедку мелким кубиком. Мелко нарежьте зеленый лук. Огурцы нарежьте тонким полукругом.

Сельдь для блюда

4. Соберите салат слоями в кольце или большом салатнике: картофель, майонез, маринованный лук, селедка, майонез, белок, майонез, зеленый лук, майонез и желток. Сверху салат можно украсить маринованными шампиньонами, если хотите добавить кислинки, или консервированным горошком, если хотите смягчить вкус салата.

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинасалатрецептпродукты

Сейчас мы готовим

Все рецепты