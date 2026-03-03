Все рецепты
Вкуснее, чем тертый: ленивый ягодный пирог на самом легком тесте
Домашние пироги – лучший десерт к чаю и кофе. Готовить их можно из любого теста, проще всего – песочное и бисквит.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного ягодного пирога, который готовится очень просто и легко.
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 200 г сахара
- 1 ст.л ванильного сахара
- 300 мл теплого кефира
- 100 г сливочного масла
- 300 г муки
- 7 г разрыхлителя
Начинка:
- 300 г творога
- 250-300 г любых ягод
- сахарная пудра для посыпки
Способ приготовления:
1. В миске взбиваем яйца с сахаром и ванильным сахаром до побеления массы. Добавляем все остальные ингредиенты и на невысокой скорости миксера соединяем до однородности.
2. Выливаем тесто на застеленный пергаментом противень, выбирайте качественный антипригарный пергамент, сверху посыпаем сыром и ягодами.
3. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30-40 минут.
Готовый пирог посыпаем сахарной пудрой!
