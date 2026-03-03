Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Вкуснее, чем тертый: ленивый ягодный пирог на самом легком тесте

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
414
Домашние пироги – лучший десерт к чаю и кофе. Готовить их можно из любого теста, проще всего – песочное и бисквит.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного ягодного пирога, который готовится очень просто и легко.

Ингредиенты: 

  • 4 яйца
  • 200 г сахара
  • 1 ст.л ванильного сахара
  • 300 мл теплого кефира
  • 100 г сливочного масла
  • 300 г муки
  • 7 г разрыхлителя

Начинка:

  • 300 г творога
  • 250-300 г любых ягод
  • сахарная пудра для посыпки

Способ приготовления: 

1. В миске взбиваем яйца с сахаром и ванильным сахаром до побеления массы. Добавляем все остальные ингредиенты и на невысокой скорости миксера соединяем до однородности.

2. Выливаем тесто на застеленный пергаментом противень, выбирайте качественный антипригарный пергамент, сверху посыпаем сыром и ягодами.

3. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30-40 минут.

Готовый пирог посыпаем сахарной пудрой!

