Домашние пироги – лучший десерт к чаю и кофе. Готовить их можно из любого теста, проще всего – песочное и бисквит.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного ягодного пирога, который готовится очень просто и легко.

Ингредиенты:

4 яйца

200 г сахара

1 ст.л ванильного сахара

300 мл теплого кефира

100 г сливочного масла

300 г муки

7 г разрыхлителя

Начинка:

300 г творога

250-300 г любых ягод

сахарная пудра для посыпки

Способ приготовления:

1. В миске взбиваем яйца с сахаром и ванильным сахаром до побеления массы. Добавляем все остальные ингредиенты и на невысокой скорости миксера соединяем до однородности.

2. Выливаем тесто на застеленный пергаментом противень, выбирайте качественный антипригарный пергамент, сверху посыпаем сыром и ягодами.

3. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30-40 минут.

Готовый пирог посыпаем сахарной пудрой!

