Салаты можно готовить из любых овощей, но осенью лучше всего подойдут – свекла, тыква, морковь. Специалисты рекомендуют овощи для блюд не варить, а запекать, так они будут еще полезнее.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы, с солеными огурцами и луком.

Ингредиенты:

свекла

майонез

соленые огурцы

кукуруза консервированная

лук фиолетовый

зелень любая

специи

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите, порежьте кубиком вместе с огурцом и луком.

2. Добавьте зелень, кукурузу и майонез, специи и перемешайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: