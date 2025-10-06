Вкуснее, чем винегрет и "Шуба": легкий салат из свеклы, который хочется есть каждый день

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
327
Вкуснее, чем винегрет и 'Шуба': легкий салат из свеклы, который хочется есть каждый день

Салаты можно готовить из любых овощей, но осенью лучше всего подойдут – свекла, тыква, морковь. Специалисты рекомендуют овощи для блюд не варить, а запекать, так они будут еще полезнее. 

Видео дня
Вкуснее, чем винегрет и ''Шуба'': легкий салат из свеклы, который хочется есть каждый день

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы, с солеными огурцами и луком. 

Вкуснее, чем винегрет и ''Шуба'': легкий салат из свеклы, который хочется есть каждый день

Ингредиенты:

  • свекла
  • майонез
  • соленые огурцы 
  • кукуруза консервированная 
  • лук фиолетовый 
  • зелень любая
  • специи 

Способ приготовления: 

1. Свеклу отварите, порежьте кубиком вместе с огурцом и луком.

Вкуснее, чем винегрет и ''Шуба'': легкий салат из свеклы, который хочется есть каждый день

2. Добавьте зелень, кукурузу и майонез, специи и перемешайте. 

Вкуснее, чем винегрет и ''Шуба'': легкий салат из свеклы, который хочется есть каждый день

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептпродуктысалат

Сейчас мы готовим

Все рецепты