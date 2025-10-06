Видео дня
Вкуснее, чем винегрет и "Шуба": легкий салат из свеклы, который хочется есть каждый день
Салаты можно готовить из любых овощей, но осенью лучше всего подойдут – свекла, тыква, морковь. Специалисты рекомендуют овощи для блюд не варить, а запекать, так они будут еще полезнее.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы, с солеными огурцами и луком.
Ингредиенты:
- свекла
- майонез
- соленые огурцы
- кукуруза консервированная
- лук фиолетовый
- зелень любая
- специи
Способ приготовления:
1. Свеклу отварите, порежьте кубиком вместе с огурцом и луком.
2. Добавьте зелень, кукурузу и майонез, специи и перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: