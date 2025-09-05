Вкуснее, чем винегрет: полезный салат из свеклы и соленых огурцов на каждый день

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,4 т.
Вкуснее, чем винегрет: полезный салат из свеклы и соленых огурцов на каждый день

Свекла – очень простой, но при этом – вкусный и полезный овощ, который может быть идеальной основой для салатов, закусок, а также соусов. Еще ее можно добавлять в консервацию и делать заправки для борща.

Видео дня
Вкусный салат из свеклы

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы, с кукурузой и зеленью.

Ингредиенты:

  • Свекла 1 шт
  • Маринованные огурцы 2 шт
  • Зелень
  • Кукуруза маринованная
  • Лук
  • Чеснок, соль по вкусу
  • Растительное масло

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите, порежьте кубиком вместе с огурцами.

Свекла для салата

2. Добавьте измельченную зелень, тертый чеснок и масло, кукурузу, лук и перемешайте.

Готовый салат

Также на OBOZ.UA сообщалось, как законсервировать свеклу на зиму.

Украинапродуктырецептовощисалат

Сейчас мы готовим

Все рецепты