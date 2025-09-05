Свекла – очень простой, но при этом – вкусный и полезный овощ, который может быть идеальной основой для салатов, закусок, а также соусов. Еще ее можно добавлять в консервацию и делать заправки для борща.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы, с кукурузой и зеленью.

Ингредиенты:

Свекла 1 шт

Маринованные огурцы 2 шт

Зелень

Кукуруза маринованная

Лук

Чеснок, соль по вкусу

Растительное масло

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите, порежьте кубиком вместе с огурцами.

2. Добавьте измельченную зелень, тертый чеснок и масло, кукурузу, лук и перемешайте.

