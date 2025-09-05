Видео дня
Вкуснее, чем винегрет: полезный салат из свеклы и соленых огурцов на каждый день
Свекла – очень простой, но при этом – вкусный и полезный овощ, который может быть идеальной основой для салатов, закусок, а также соусов. Еще ее можно добавлять в консервацию и делать заправки для борща.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы, с кукурузой и зеленью.
Ингредиенты:
- Свекла 1 шт
- Маринованные огурцы 2 шт
- Зелень
- Кукуруза маринованная
- Лук
- Чеснок, соль по вкусу
- Растительное масло
Способ приготовления:
1. Свеклу отварите, порежьте кубиком вместе с огурцами.
2. Добавьте измельченную зелень, тертый чеснок и масло, кукурузу, лук и перемешайте.
