Как законсервировать свеклу на зиму: делимся простым рецептом вкусной закуски
Свекла – один из самых полезных и вкусных овощей, который может быть основой для салатов, закусок, соусов. Еще из них получится очень вкусная борщевая заправка, а также свеклу можно мариновать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом маринованной свеклы на зиму во вкусном маринаде.
Ингредиенты:
- Свекла
Маринад на 1 л воды:
- Соль 2 ст. л.
- Сахар 4 ст. л.
- Уксус 9% 4 ст. л.
- Лавровый лист в каждую банку
- Перец горошком по вкусу
- Гвоздика по желанию
Способ приготовления:
1. Свеклу отварите, почистите.
2. Маринад: в воду добавьте сахар, соль, доведите до кипения. Выключите и влейте уксус.
3. В банку положите специи, сверху свеклу, залейте горячим маринадом и законсервируйте.
