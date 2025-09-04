Свекла – один из самых полезных и вкусных овощей, который может быть основой для салатов, закусок, соусов. Еще из них получится очень вкусная борщевая заправка, а также свеклу можно мариновать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом маринованной свеклы на зиму во вкусном маринаде.

Ингредиенты:

Свекла

Маринад на 1 л воды:

Соль 2 ст. л.

Сахар 4 ст. л.

Уксус 9% 4 ст. л.

Лавровый лист в каждую банку

Перец горошком по вкусу

Гвоздика по желанию

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите, почистите.

2. Маринад: в воду добавьте сахар, соль, доведите до кипения. Выключите и влейте уксус.

3. В банку положите специи, сверху свеклу, залейте горячим маринадом и законсервируйте.

