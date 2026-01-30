Все рецепты
Вкуснее, чем винегрет: полезный салат из свеклы, с кукурузой и солеными огурцами
Лучший ингредиент для полезных, зимних салатов – свекла. Она идеально сочетается со всеми овощами, особенно – луком. маринованными огурцами, капустой, морковью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного салата из свеклы, с луком и кукурузой.
Ингредиенты:
- Отварная свекла 2 шт.
- Маринованные огурцы 3-4 шт.
- Синий лук 1 шт.
- Консервированная кукуруза 1/2 банки
- Зелень (петрушка, укроп) по вкусу
- Горчица в зернах 1 ч. л.
- Масло 3-4 ст. л.
- Соль и специи — по вкусу
Способ приготовления:
1. Свеклу натираем на терке для моркови по-корейски, так она сочная, яркая и с легкой текстурой. Огурцы нарезаем соломкой, лук тонкими полукольцами.
2. Добавляем кукурузу, мелко порубленную зелень, горчицу в зернах, соль, специи и поливаем маслом.
Готовый салат можно есть сразу!
