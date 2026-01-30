Лучший ингредиент для полезных, зимних салатов – свекла. Она идеально сочетается со всеми овощами, особенно – луком. маринованными огурцами, капустой, морковью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного салата из свеклы, с луком и кукурузой.

Ингредиенты:

Отварная свекла 2 шт.

Маринованные огурцы 3-4 шт.

Синий лук 1 шт.

Консервированная кукуруза 1/2 банки

Зелень (петрушка, укроп) по вкусу

Горчица в зернах 1 ч. л.

Масло 3-4 ст. л.

Соль и специи — по вкусу

Способ приготовления:

1. Свеклу натираем на терке для моркови по-корейски, так она сочная, яркая и с легкой текстурой. Огурцы нарезаем соломкой, лук тонкими полукольцами.

2. Добавляем кукурузу, мелко порубленную зелень, горчицу в зернах, соль, специи и поливаем маслом.

Готовый салат можно есть сразу!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: