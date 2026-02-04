Все рецепты
Вкуснее, чем винегрет: полезный "Зимний" салат из свеклы, с солеными огурцами и кукурузой
Свекла – самый лучший овощ для приготовления вкусных салатов и закусок. Еще из свеклы получится очень вкусные соусы. Стоит отметить, что свеклу для салатов лучше всего не варить, а запекать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с огурцами и кукурузой.
Ингредиенты:
- Отварная свекла 2 шт.
- Маринованные огурцы 3-4 шт.
- Синий лук 1 шт.
- Консервированная кукуруза 1/2 банки
- Зелень (петрушка, укроп) по вкусу
- Горчица в зернах 1 ч. л.
- Масло 3-4 ст. л.
- Соль и специи по вкусу
Способ приготовления:
1. Свеклу натираем на терке для моркови по-корейски, так она сочная, яркая и с легкой текстурой. Огурцы нарезаем соломкой, лук тонкими полукольцами.
2. Добавляем кукурузу, мелко порубленную зелень, горчицу в зернах, соль, специи и поливаем маслом, перемешайте.
