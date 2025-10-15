Вкуснее, чем винегрет: салат из свеклы "Варя" на каждый день

Вареная или запеченная свекла – лучший овощ для приготовления очень вкусных и легких салатов, а также закусок. Важно отметить, что свекла идеально сочетается со всеми овощами, маслом, сырами, зеленью, специями.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы, с вареными яйцами и горошком. 

Ингредиенты:

  • Вареная свекла
  • Сыр (твердый или плавленый)
  • Вареные яйца
  • Чеснок
  • Майонез или сметана
  • Соль и перец по вкусу
  • Консервированный горошек
  • Грецкие орехи

Способ приготовления: 

1. Вареную свеклу и яйца очистите и измельчите (натрите на терке или нарежьте кубиками). Сыр также натрите на терке или мелко нарежьте. Чеснок почистите и пропустите через пресс или мелко натрите.

2. Все ингредиенты смешайте, добавьте майонез или сметану, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте.

Подавайте салат сразу же или охлажденным!

