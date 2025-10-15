Вареная или запеченная свекла – лучший овощ для приготовления очень вкусных и легких салатов, а также закусок. Важно отметить, что свекла идеально сочетается со всеми овощами, маслом, сырами, зеленью, специями.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы, с вареными яйцами и горошком.

Ингредиенты:

Вареная свекла

Сыр (твердый или плавленый)

Вареные яйца

Чеснок

Майонез или сметана

Соль и перец по вкусу

Консервированный горошек

Грецкие орехи

Способ приготовления:

1. Вареную свеклу и яйца очистите и измельчите (натрите на терке или нарежьте кубиками). Сыр также натрите на терке или мелко нарежьте. Чеснок почистите и пропустите через пресс или мелко натрите.

2. Все ингредиенты смешайте, добавьте майонез или сметану, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте.

Подавайте салат сразу же или охлажденным!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: