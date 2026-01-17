Вкуснее и проще, чем пирог: полезные яблочные оладьи за 5 минут

Яблоки – идеальные фрукты для приготовления пирогов, запеканок, а также оладий и джемов, закусок. Для пирогов лучше всего выбирать не сладкие яблоки. Еще очень вкусно и полезно будет, если их просто запечь с сыром, корицей, орехами и медом.

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, легких и в меру сладких оладий из яблок.

Ингредиенты: 

  • яблоко 3 шт.
  • цельнозерновая мука 
  • яйцо 1 шт.
  • разрыхлитель 0,5 ч.л.
  • масло гхи для жарки
  • (можно добавить щепотку соли и подсластителя по вкусу)

Способ приготовления: 

1. Яблоки натереть, отжать сок, добавить муку, разрыхлитель, яйцо, перемешать.

2. Обжарить оладьи на масле ГХИ. 

Вкусно будет как в холодном, так и горячем виде!

