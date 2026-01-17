Все рецепты
Вкуснее и проще, чем пирог: полезные яблочные оладьи за 5 минут
Яблоки – идеальные фрукты для приготовления пирогов, запеканок, а также оладий и джемов, закусок. Для пирогов лучше всего выбирать не сладкие яблоки. Еще очень вкусно и полезно будет, если их просто запечь с сыром, корицей, орехами и медом.
Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, легких и в меру сладких оладий из яблок.
Ингредиенты:
- яблоко 3 шт.
- цельнозерновая мука
- яйцо 1 шт.
- разрыхлитель 0,5 ч.л.
- масло гхи для жарки
- (можно добавить щепотку соли и подсластителя по вкусу)
Способ приготовления:
1. Яблоки натереть, отжать сок, добавить муку, разрыхлитель, яйцо, перемешать.
2. Обжарить оладьи на масле ГХИ.
Вкусно будет как в холодном, так и горячем виде!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: