Яблоки – идеальные фрукты для приготовления пирогов, запеканок, а также оладий и джемов, закусок. Для пирогов лучше всего выбирать не сладкие яблоки. Еще очень вкусно и полезно будет, если их просто запечь с сыром, корицей, орехами и медом.

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, легких и в меру сладких оладий из яблок.

Ингредиенты:

яблоко 3 шт.

цельнозерновая мука

яйцо 1 шт.

разрыхлитель 0,5 ч.л.

масло гхи для жарки

(можно добавить щепотку соли и подсластителя по вкусу)

Способ приготовления:

1. Яблоки натереть, отжать сок, добавить муку, разрыхлитель, яйцо, перемешать.

2. Обжарить оладьи на масле ГХИ.

Вкусно будет как в холодном, так и горячем виде!

