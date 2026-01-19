Свекла и сельдь – лучшее сочетание продуктов для сытных, полезных и вкусных салатов. А если добавить например, соленые огурцы и вареные яйца, вы получите замечательное блюдо для праздничного стола.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы и сельди.

Ингредиенты:

Вареная свекла (небольшая) 4 шт.

Вареные яйца 4 шт.

Соленые огурцы 4 шт.

Филе сельди 200 г

Горчица в зернах 1 ч.л

Сметана 1 ст. л

Майонез 1 ст. л

Зелень (лук, укроп) зеленый лук, зелень

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Натрите свеклу. Яйца, огурцы и сельдь нарезать кубиком. Добавьте измельченный зеленый лук и зелень.

2. Заправьте горчицей, сметаной и майонезом, посолить и поперчить по вкусу. Хорошо перемешать.

