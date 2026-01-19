Все рецепты
Вкуснее и проще, чем "Шуба": полезный салат из свеклы и сельди
Свекла и сельдь – лучшее сочетание продуктов для сытных, полезных и вкусных салатов. А если добавить например, соленые огурцы и вареные яйца, вы получите замечательное блюдо для праздничного стола.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы и сельди.
Ингредиенты:
- Вареная свекла (небольшая) 4 шт.
- Вареные яйца 4 шт.
- Соленые огурцы 4 шт.
- Филе сельди 200 г
- Горчица в зернах 1 ч.л
- Сметана 1 ст. л
- Майонез 1 ст. л
- Зелень (лук, укроп) зеленый лук, зелень
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Натрите свеклу. Яйца, огурцы и сельдь нарезать кубиком. Добавьте измельченный зеленый лук и зелень.
2. Заправьте горчицей, сметаной и майонезом, посолить и поперчить по вкусу. Хорошо перемешать.
