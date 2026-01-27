Яблоки и слоеное тесто – лучшее сочетание продуктов для приготовления пирогов, булочек, пирожков. Еще из яблок можно делать пюре, джемы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных яблочных колец со слоеным тесто и корицей.

Ингредиенты:

яблоки 3 шт.

слоеное тесто 250 г

сахар 50 г

корица 30 г

белок 1 шт.

Способ приготовления:

1. Яблоки нарезаем кольцами и вырезаем серединку.

2. Слоеное тесто немного раскатываем, нарезаем на тоненькие полоски. Каждое кольцо обматываем полосками теста.

3. Выкладываем на противень, смазываем белком и посыпаем сахаром с корицей. Выпекаем до готовности.

