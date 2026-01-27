Вкуснее и проще любого пирога: яблочные кольца в слоеном тесте за 15 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
204
Рецепт десерта

Яблоки и слоеное тесто – лучшее сочетание продуктов для приготовления пирогов, булочек, пирожков. Еще из яблок можно делать пюре, джемы.

Вкуснее и проще любого пирога: яблочные кольца в слоеном тесте за 15 минут

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных яблочных колец со слоеным тесто и корицей. 

Вкуснее и проще любого пирога: яблочные кольца в слоеном тесте за 15 минут

Ингредиенты:

  • яблоки 3 шт.
  • слоеное тесто 250 г
  • сахар 50 г
  • корица 30 г
  • белок 1 шт.

Способ приготовления: 

1. Яблоки нарезаем кольцами и вырезаем серединку.

Вкуснее и проще любого пирога: яблочные кольца в слоеном тесте за 15 минут

2. Слоеное тесто немного раскатываем, нарезаем на тоненькие полоски. Каждое кольцо обматываем полосками теста.

Вкуснее и проще любого пирога: яблочные кольца в слоеном тесте за 15 минут

3. Выкладываем на противень, смазываем белком и посыпаем сахаром с корицей. Выпекаем до готовности.

Вкуснее и проще любого пирога: яблочные кольца в слоеном тесте за 15 минут

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты