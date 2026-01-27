Все рецепты
Вкуснее и проще любого пирога: яблочные кольца в слоеном тесте за 15 минут
Яблоки и слоеное тесто – лучшее сочетание продуктов для приготовления пирогов, булочек, пирожков. Еще из яблок можно делать пюре, джемы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных яблочных колец со слоеным тесто и корицей.
Ингредиенты:
- яблоки 3 шт.
- слоеное тесто 250 г
- сахар 50 г
- корица 30 г
- белок 1 шт.
Способ приготовления:
1. Яблоки нарезаем кольцами и вырезаем серединку.
2. Слоеное тесто немного раскатываем, нарезаем на тоненькие полоски. Каждое кольцо обматываем полосками теста.
3. Выкладываем на противень, смазываем белком и посыпаем сахаром с корицей. Выпекаем до готовности.
