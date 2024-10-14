Рулет из филе

Куриное филе может быть основой для приготовления вкусных отбивных, а также салатов, закусок. Еще из него можно приготовить очень вкусные безопасные сосиски, колбасу, рулеты.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из куриного филе, с сыром, специями и чесноком.

Ингредиенты:

куриное филе 600 г

чеснок 5 зуб.

соль, перец, копченая паприка, базилик (специи можно брать любые)

растительное масло 2 ст.л.

укроп, петрушка

сыр 100 г

грибы 300 г

Способ приготовления:

1. Куриную грудку разрежьте вдоль, не доходя до конца, накройте пленкой, отбейте молотком с двух сторон.

2. Расстелите рукав для запекания, предварительно разрезав его, выложите отбитое филе. Смешайте специи с маслом, смажьте филе с обеих сторон. Начинка может быть любая по вашему вкусу.

3. Шампиньоны обжарьте на сковороде до золотистого цвета, посолите по вкусу. Сыр натрите на большой терке.

4. Выложите на куриное филе зелень, сыр и шампиньоны. Сверните рулет, зафиксируйте рукав завязками, заверните в фольгу. Запекайте в духовке, разогретой до 190 градусов 30 минут.

Достаньте рулет, откройте его от фольги и пленки и верните в духовку еще на 15 минут и готовьте до золотистого цвета.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: