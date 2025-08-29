Вкуснее любого торта: домашние трюфельные конфеты "Тирамису" за 2 минуты

Вкуснее любого торта: домашние трюфельные конфеты 'Тирамису' за 2 минуты

 Печенье савоярди – лучшая основа не только для вкусного тирамису, но еще и для конфет и легких пирожных. Стоит отметить, что савоярди очень быстро пропитывается и десерты из него можно есть практически сразу после приготовления.

Десерт из савоярди

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, легких конфет тирамису из савоярди и какао.

Рецепт десерта

Ингредиенты: 

  • 200 г савоярди
  • 200 г маскарпоне
  • 60 мл эспрессо (2 шт)
  • какао

Способ приготовления: 

1. Печенье перебейте в крошку, добавьте сыр, кофе и перемешайте.

Основа для конфет

2. Скатайте в шарики и обваляйте в какао.

Готовые конфеты

