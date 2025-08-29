Печенье савоярди – лучшая основа не только для вкусного тирамису, но еще и для конфет и легких пирожных. Стоит отметить, что савоярди очень быстро пропитывается и десерты из него можно есть практически сразу после приготовления.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, легких конфет тирамису из савоярди и какао.

Ингредиенты:

200 г савоярди

200 г маскарпоне

60 мл эспрессо (2 шт)

какао

Способ приготовления:

1. Печенье перебейте в крошку, добавьте сыр, кофе и перемешайте.

2. Скатайте в шарики и обваляйте в какао.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: