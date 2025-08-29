Видео дня
Вкуснее любого торта: домашние трюфельные конфеты "Тирамису" за 2 минуты
Печенье савоярди – лучшая основа не только для вкусного тирамису, но еще и для конфет и легких пирожных. Стоит отметить, что савоярди очень быстро пропитывается и десерты из него можно есть практически сразу после приготовления.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, легких конфет тирамису из савоярди и какао.
Ингредиенты:
- 200 г савоярди
- 200 г маскарпоне
- 60 мл эспрессо (2 шт)
- какао
Способ приготовления:
1. Печенье перебейте в крошку, добавьте сыр, кофе и перемешайте.
2. Скатайте в шарики и обваляйте в какао.
