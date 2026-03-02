Если вы хотите приготовить вкусный, легкий и быстрый десерт, идеальным блюдом будет финский блин, для приготовления которого вам понадобится минимум продуктов – молоко, яйца, мука. А для начинки подойдет творог, ягоды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного финского блина из яиц, молока и с вкусным творожным кремом и ягодами.

Ингредиенты:

5 яиц

2-3 ст.л сахара

ванилин

400 мл молока

180 г муки

30 г сливочного масла

Для начинки:

300 г творога

3 ст.л сметаны

3-4 ст.л сахара

цедра лимона

250 г голубики

Способ приготовления:

1. Для блина: смешайте все ингредиенты до однородности (консистенция как на тесто для тоненьких блинов).

2. Переливаем на застеленный пергаментом противень. Важно выбирать качественный пергамент. Отправляем в разогретую до 180С духовку на 30 минут.

3. После достаем из духовки, переворачиваем и даем остыть.

4. Тем временем соединяем все ингредиенты для крема до однородности. Смазываем блинчик кремом и добавляем ягоды. Заворачиваем в рулет, можно есть уже или дать немного постоять в холодильнике.

