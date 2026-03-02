Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Вкуснее любого торта: легкий финский блин с нежным творожным кремом и ягодами

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,7 т.
Рецепт десерта

Если вы хотите приготовить вкусный, легкий и быстрый десерт, идеальным блюдом будет финский блин, для приготовления которого вам понадобится минимум продуктов – молоко, яйца, мука. А для начинки подойдет творог, ягоды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного финского блина из яиц, молока и с вкусным творожным кремом и ягодами.

Ингредиенты: 

  • 5 яиц
  • 2-3 ст.л сахара
  • ванилин
  • 400 мл молока
  • 180 г муки
  • 30 г сливочного масла

Для начинки:

  • 300 г творога
  • 3 ст.л сметаны
  • 3-4 ст.л сахара
  • цедра лимона
  • 250 г голубики

Способ приготовления: 

1. Для блина: смешайте все ингредиенты до однородности (консистенция как на тесто для тоненьких блинов).

2. Переливаем на застеленный пергаментом противень. Важно выбирать качественный пергамент. Отправляем в разогретую до 180С духовку на 30 минут.

3. После достаем из духовки, переворачиваем и даем остыть.

4. Тем временем соединяем все ингредиенты для крема до однородности. Смазываем блинчик кремом и добавляем ягоды. Заворачиваем в рулет, можно есть уже или дать немного постоять в холодильнике.

