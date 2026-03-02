Вкуснее любого торта: легкий финский блин с нежным творожным кремом и ягодами
Если вы хотите приготовить вкусный, легкий и быстрый десерт, идеальным блюдом будет финский блин, для приготовления которого вам понадобится минимум продуктов – молоко, яйца, мука. А для начинки подойдет творог, ягоды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного финского блина из яиц, молока и с вкусным творожным кремом и ягодами.
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 2-3 ст.л сахара
- ванилин
- 400 мл молока
- 180 г муки
- 30 г сливочного масла
Для начинки:
- 300 г творога
- 3 ст.л сметаны
- 3-4 ст.л сахара
- цедра лимона
- 250 г голубики
Способ приготовления:
1. Для блина: смешайте все ингредиенты до однородности (консистенция как на тесто для тоненьких блинов).
2. Переливаем на застеленный пергаментом противень. Важно выбирать качественный пергамент. Отправляем в разогретую до 180С духовку на 30 минут.
3. После достаем из духовки, переворачиваем и даем остыть.
4. Тем временем соединяем все ингредиенты для крема до однородности. Смазываем блинчик кремом и добавляем ягоды. Заворачиваем в рулет, можно есть уже или дать немного постоять в холодильнике.
