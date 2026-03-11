Вкуснее любого торта: легкий финский блин с творожной начинкой и ягодами
Если вы хотите приготовить вкусный и легкий десерт, но без лишних заморочек, идеальным вариантом будет – финский блин. Готовить его можно с разными начинками, особенно вкусно будет с творогом, ягодами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного финского блина, с нежным творожным кремом.
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 2-3 ст.л сахара
- ванилин
- 400 мл молока
- 180 г муки
- 30 г сливочного масла
Для начинки:
- 300 г творога
- 3 ст.л сметаны
- 3-4 ст.л сахара
- цедра лимона
- 250 г голубики
Способ приготовления:
1. Для блина: смешайте все ингредиенты до однородности (консистенция как на тесто для тоненьких блинов). Переливаем на застеленный пергаментом противень, отправляем в разогретую до 180С духовку на 30 минут.
2. После достаем из духовки, переворачиваем и даем остыть.
3. Начинка: соединяем все ингредиенты для крема до однородности. Смазываем блинчик кремом и добавляем ягоды.
4. Заворачиваем в рулет, можно есть уже или дать немного постоять в холодильнике.
