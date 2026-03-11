Если вы хотите приготовить вкусный и легкий десерт, но без лишних заморочек, идеальным вариантом будет – финский блин. Готовить его можно с разными начинками, особенно вкусно будет с творогом, ягодами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного финского блина, с нежным творожным кремом.

Ингредиенты:

5 яиц

2-3 ст.л сахара

ванилин

400 мл молока

180 г муки

30 г сливочного масла

Для начинки:

300 г творога

3 ст.л сметаны

3-4 ст.л сахара

цедра лимона

250 г голубики

Способ приготовления:

1. Для блина: смешайте все ингредиенты до однородности (консистенция как на тесто для тоненьких блинов). Переливаем на застеленный пергаментом противень, отправляем в разогретую до 180С духовку на 30 минут.

2. После достаем из духовки, переворачиваем и даем остыть.

3. Начинка: соединяем все ингредиенты для крема до однородности. Смазываем блинчик кремом и добавляем ягоды.

4. Заворачиваем в рулет, можно есть уже или дать немного постоять в холодильнике.

