Вкуснее любого торта: легкий финский блин с творожной начинкой и ягодами

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
111
Рецепт десерта

Если вы хотите приготовить вкусный и легкий десерт, но без лишних заморочек, идеальным вариантом будет – финский блин. Готовить его можно с разными начинками, особенно вкусно будет с творогом, ягодами.

Вкуснее любого торта: легкий финский блин с творожной начинкой и ягодами

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного финского блина, с нежным творожным кремом.

Ингредиенты:

  • 5 яиц
  • 2-3 ст.л сахара
  • ванилин
  • 400 мл молока
  • 180 г муки
  • 30 г сливочного масла

Для начинки:

  • 300 г творога
  • 3 ст.л сметаны
  • 3-4 ст.л сахара
  • цедра лимона
  • 250 г голубики

Способ приготовления:

1. Для блина: смешайте все ингредиенты до однородности (консистенция как на тесто для тоненьких блинов). Переливаем на застеленный пергаментом противень, отправляем в разогретую до 180С духовку на 30 минут.

Вкуснее любого торта: легкий финский блин с творожной начинкой и ягодами

2. После достаем из духовки, переворачиваем и даем остыть.

Вкуснее любого торта: легкий финский блин с творожной начинкой и ягодами

3. Начинка: соединяем все ингредиенты для крема до однородности. Смазываем блинчик кремом и добавляем ягоды.

Вкуснее любого торта: легкий финский блин с творожной начинкой и ягодами

4. Заворачиваем в рулет, можно есть уже или дать немного постоять в холодильнике.

Вкуснее любого торта: легкий финский блин с творожной начинкой и ягодами

