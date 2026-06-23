Вкуснее любого торта: легкий финский блин с ягодно-творожной начинкой
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Если вы хотите приготовить быстро вкусный, легкий десерт, идеальным вариантом будет – финский блин. Для начинки подойдет творог, ягоды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного финского блина с творожно-ягодной начинкой.
Ингредиенты для основы:
- 5 яиц
- 400 мл молока
- 180 г муки
- 30 г растопленного сливочного масла
- 3-4 ст. л. сахара
- щепотка ванили
Для начинки:
- 350 г творога
- 4 ст. л. сметаны
- 3-4 ст. л. сахара
- клубника
- черешня
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с сахаром и ванилью. Добавьте молоко и растопленное сливочное масло. Постепенно всыпайте муку, постоянно перемешивая венчиком, чтобы не было комочков. На противень, застеленный пергаментом, вылейте тесто и равномерно распределите его по поверхности. Поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 25-30 минут.
2. Начинка: взбейте творог, сметану и сахар до нежной кремообразной консистенции. На остывший блин равномерно нанесите творожную начинку. Сверху выложите заранее нарезанную клубнику и черешню без косточек.
3. Аккуратно сверните в рулет, посыпьте сахарной пудрой и украсьте клубникой и свежей мятой!
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