Если вы хотите приготовить быстро вкусный, легкий десерт, идеальным вариантом будет – финский блин. Для начинки подойдет творог, ягоды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного финского блина с творожно-ягодной начинкой.

Ингредиенты для основы:

5 яиц

400 мл молока

180 г муки

30 г растопленного сливочного масла

3-4 ст. л. сахара

щепотка ванили

Для начинки:

350 г творога

4 ст. л. сметаны

3-4 ст. л. сахара

клубника

черешня

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с сахаром и ванилью. Добавьте молоко и растопленное сливочное масло. Постепенно всыпайте муку, постоянно перемешивая венчиком, чтобы не было комочков. На противень, застеленный пергаментом, вылейте тесто и равномерно распределите его по поверхности. Поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 25-30 минут.

2. Начинка: взбейте творог, сметану и сахар до нежной кремообразной консистенции. На остывший блин равномерно нанесите творожную начинку. Сверху выложите заранее нарезанную клубнику и черешню без косточек.

3. Аккуратно сверните в рулет, посыпьте сахарной пудрой и украсьте клубникой и свежей мятой!

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