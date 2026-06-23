Вкуснее любого торта: легкий финский блин с ягодно-творожной начинкой

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,0 т.
Рецепт десерта
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Если вы хотите приготовить быстро вкусный, легкий десерт, идеальным вариантом будет – финский блин. Для начинки подойдет творог, ягоды.

Вкуснее любого торта: легкий финский блин с ягодно-творожной начинкой

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного финского блина с творожно-ягодной начинкой. 

Ингредиенты для основы:

  • 5 яиц
  • 400 мл молока
  • 180 г муки
  • 30 г растопленного сливочного масла
  • 3-4 ст. л. сахара
  • щепотка ванили

Для начинки:

  • 350 г творога
  • 4 ст. л. сметаны
  • 3-4 ст. л. сахара
  • клубника
  • черешня

Способ приготовления: 

1. Взбейте яйца с сахаром и ванилью. Добавьте молоко и растопленное сливочное масло. Постепенно всыпайте муку, постоянно перемешивая венчиком, чтобы не было комочков. На противень, застеленный пергаментом, вылейте тесто и равномерно распределите его по поверхности. Поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 25-30 минут.

Вкуснее любого торта: легкий финский блин с ягодно-творожной начинкой

2. Начинка: взбейте творог, сметану и сахар до нежной кремообразной консистенции. На остывший блин равномерно нанесите творожную начинку. Сверху выложите заранее нарезанную клубнику и черешню без косточек. 

Вкуснее любого торта: легкий финский блин с ягодно-творожной начинкой

3. Аккуратно сверните в рулет, посыпьте сахарной пудрой и украсьте клубникой и свежей мятой!

Вкуснее любого торта: легкий финский блин с ягодно-творожной начинкой

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