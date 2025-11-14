Если вы не хотите тратить на приготовления тортов и пирогов, отличной альтернативой будет финский блин, основа которого – жидкое тесто из яиц, молока и муки. Начинка может быть любой, очень вкусно будет со сгущенным молоком, джемом, шоколадом, орешками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного финского блина со сгущенным молоком.

Ингредиенты:

4-5 яиц

1 ст. л. сахара

щепотка соли

180 г муки

330 мл молока

30 г растопленного масла

ваниль

Способ приготовления:

1. Взбить яйца с сахаром и солью, влить половину теплого молока. Добавить муку, перемешать до однородности, затем влить остальное молоко. Ввести растопленное масло, перемешать и оставить тесто на 10 минут.

2. Вылить тесто на противень с пергаментом, выпекать 30 минут при 190°C.

3. Остывший блинчик смазать любимой начинкой, свернуть в рулет, нарезать и полить сгущенным молоком.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: