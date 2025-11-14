Вкуснее любого торта: пышный финский блин без лишних заморочек

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,6 т.
Если вы не хотите тратить на приготовления тортов и пирогов, отличной альтернативой будет финский блин, основа которого – жидкое тесто из яиц, молока и муки. Начинка может быть любой, очень вкусно будет со сгущенным молоком, джемом, шоколадом, орешками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного финского блина со сгущенным молоком. 

Ингредиенты: 

  • 4-5 яиц
  • 1 ст. л. сахара
  • щепотка соли
  • 180 г муки
  • 330 мл молока
  • 30 г растопленного масла
  • ваниль

Способ приготовления:

1. Взбить яйца с сахаром и солью, влить половину теплого молока. Добавить муку, перемешать до однородности, затем влить остальное молоко. Ввести растопленное масло, перемешать и оставить тесто на 10 минут. 

2. Вылить тесто на противень с пергаментом, выпекать 30 минут при 190°C.

3. Остывший блинчик смазать любимой начинкой, свернуть в рулет, нарезать и полить сгущенным молоком. 

