Вкуснее любого торта: пышный финский блин без лишних заморочек
Если вы не хотите тратить на приготовления тортов и пирогов, отличной альтернативой будет финский блин, основа которого – жидкое тесто из яиц, молока и муки. Начинка может быть любой, очень вкусно будет со сгущенным молоком, джемом, шоколадом, орешками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного финского блина со сгущенным молоком.
Ингредиенты:
- 4-5 яиц
- 1 ст. л. сахара
- щепотка соли
- 180 г муки
- 330 мл молока
- 30 г растопленного масла
- ваниль
Способ приготовления:
1. Взбить яйца с сахаром и солью, влить половину теплого молока. Добавить муку, перемешать до однородности, затем влить остальное молоко. Ввести растопленное масло, перемешать и оставить тесто на 10 минут.
2. Вылить тесто на противень с пергаментом, выпекать 30 минут при 190°C.
3. Остывший блинчик смазать любимой начинкой, свернуть в рулет, нарезать и полить сгущенным молоком.
