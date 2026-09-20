Вкуснее обычных котлет: мясные шарики в грибном соусе

Мясные шарики в грибном соусе можно приготовить, когда хочется разнообразить привычные блюда из фарша. Нежные куриные шарики обжаривают до румяной корочки, а затем тушат в сметанном соусе с шампиньонами и луком. Такое блюдо хорошо сочетается с гречкой, картофелем, рисом или макаронами. Готовить его удобно в одной сковороде.

Идея приготовления сочных мясных шариков с грибами опубликована на странице ira grebin foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

куриный фарш – 400-500 г

шампиньоны – 200 г

лук – 1 шт.

сметана – 100-150 г

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

сушеный чеснок – по вкусу

копченая паприка – по вкусу

растительное масло – для обжаривания

вода – небольшое количество

свежая зелень – для подачи

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте фарш. Добавьте в него соль, черный перец, сушеный чеснок и копченую паприку. Количество специй можно регулировать по своему вкусу. Хорошо перемешайте фарш, чтобы он стал однородным, а затем сформируйте небольшие шарики примерно одинакового размера.

2. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выложите мясные шарики и обжарьте их со всех сторон до румяной корочки. Полностью доводить их до готовности на этом этапе не нужно, так как дальше они будут тушиться в соусе. Готовые шарики временно переложите на тарелку.

3. Лук очистите и мелко нарежьте. Выложите его на ту же сковороду, где обжаривались мясные шарики. Слегка подрумяньте лук, после чего добавьте нарезанные шампиньоны. Готовьте вместе, периодически помешивая, пока грибы не станут мягкими и золотистыми.

4. Добавьте к грибам сметану и немного воды. Посолите по вкусу и хорошо перемешайте. Количество воды зависит от желаемой консистенции: соус должен получиться достаточно жидким, чтобы в нём могли тушиться мясные шарики, но не водянистым.

5. Когда грибной соус начнёт кипеть, верните в сковороду обжаренные мясные шарики. Накройте крышкой и тушите на небольшом огне примерно 5-10 минут. За это время куриный фарш должен полностью приготовиться, а мясные шарики пропитаются сметанным соусом с грибами.

6. Перед подачей посыпьте блюдо свежей зеленью.

7. Мясные шарики в грибном соусе можно подавать сразу, дополнив их любым гарниром. Особенно хорошо они сочетаются с картофелем, гречкой, рисом и макаронами.

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