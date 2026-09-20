Вкуснее обычных котлет: мясные шарики в грибном соусе
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Мясные шарики в грибном соусе можно приготовить, когда хочется разнообразить привычные блюда из фарша. Нежные куриные шарики обжаривают до румяной корочки, а затем тушат в сметанном соусе с шампиньонами и луком. Такое блюдо хорошо сочетается с гречкой, картофелем, рисом или макаронами. Готовить его удобно в одной сковороде.
Идея приготовления сочных мясных шариков с грибами опубликована на странице ira grebin foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 400-500 г
- шампиньоны – 200 г
- лук – 1 шт.
- сметана – 100-150 г
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
- сушеный чеснок – по вкусу
- копченая паприка – по вкусу
- растительное масло – для обжаривания
- вода – небольшое количество
- свежая зелень – для подачи
Способ приготовления:
1. Сначала приготовьте фарш. Добавьте в него соль, черный перец, сушеный чеснок и копченую паприку. Количество специй можно регулировать по своему вкусу. Хорошо перемешайте фарш, чтобы он стал однородным, а затем сформируйте небольшие шарики примерно одинакового размера.
2. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выложите мясные шарики и обжарьте их со всех сторон до румяной корочки. Полностью доводить их до готовности на этом этапе не нужно, так как дальше они будут тушиться в соусе. Готовые шарики временно переложите на тарелку.
3. Лук очистите и мелко нарежьте. Выложите его на ту же сковороду, где обжаривались мясные шарики. Слегка подрумяньте лук, после чего добавьте нарезанные шампиньоны. Готовьте вместе, периодически помешивая, пока грибы не станут мягкими и золотистыми.
4. Добавьте к грибам сметану и немного воды. Посолите по вкусу и хорошо перемешайте. Количество воды зависит от желаемой консистенции: соус должен получиться достаточно жидким, чтобы в нём могли тушиться мясные шарики, но не водянистым.
5. Когда грибной соус начнёт кипеть, верните в сковороду обжаренные мясные шарики. Накройте крышкой и тушите на небольшом огне примерно 5-10 минут. За это время куриный фарш должен полностью приготовиться, а мясные шарики пропитаются сметанным соусом с грибами.
6. Перед подачей посыпьте блюдо свежей зеленью.
7. Мясные шарики в грибном соусе можно подавать сразу, дополнив их любым гарниром. Особенно хорошо они сочетаются с картофелем, гречкой, рисом и макаронами.
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