Закуска со шпротами

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Вкуснее, чем просто бутерброды: элементарная закуска из шпротов и тостового хлеба
Бутерброды со шпротами – классика на новогоднем столе. Но, если вы хотите приготовить закуску по-новому, добавьте листья салата, соленый огурец, вкусную намазку из плавленного сыра с чесноком.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной закуски из хлеба и шпрот, которая готовится 5 минут.
Ингредиенты:
- Хлеб для тостов
- Лист салата
- Шпроты
- Маринованные огурчики
- Сыр
- Майонез
- Чеснок
Способ приготовления:
1. Хлеб раскатайте, чтобы кусочек стал тонким. Сверните, закрепите зубочисткой. Запекайте при 180 градусах около 5-7 минут.
3. К натертому сыру добавьте чеснок, майонез и смешайте.
4. Выложите в хлеб сыр, салат, огурчик и шпроты. Оставьте на час холодильнике, чтобы хлеб немного пропитался!
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