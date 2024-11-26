Закуска со шпротами

Бутерброды со шпротами – классика на новогоднем столе. Но, если вы хотите приготовить закуску по-новому, добавьте листья салата, соленый огурец, вкусную намазку из плавленного сыра с чесноком.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной закуски из хлеба и шпрот, которая готовится 5 минут.

Ингредиенты:

Хлеб для тостов

Лист салата

Шпроты

Маринованные огурчики

Сыр

Майонез

Чеснок

Способ приготовления:

1. Хлеб раскатайте, чтобы кусочек стал тонким. Сверните, закрепите зубочисткой. Запекайте при 180 градусах около 5-7 минут.

3. К натертому сыру добавьте чеснок, майонез и смешайте.

4. Выложите в хлеб сыр, салат, огурчик и шпроты. Оставьте на час холодильнике, чтобы хлеб немного пропитался!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: