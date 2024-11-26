Вкуснее, чем просто бутерброды: элементарная закуска из шпротов и тостового хлеба

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
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Рецепт блюда

Бутерброды со шпротами – классика на новогоднем столе. Но, если вы хотите приготовить закуску по-новому, добавьте листья салата, соленый огурец, вкусную намазку из плавленного сыра с чесноком.

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Закуска со шпротами

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной закуски из хлеба и шпрот, которая готовится 5 минут.

Ингредиенты:

  • Хлеб для тостов
  • Лист салата
  • Шпроты
  • Маринованные огурчики
  • Сыр
  • Майонез
  • Чеснок

Способ приготовления:

1. Хлеб раскатайте, чтобы кусочек стал тонким. Сверните, закрепите зубочисткой. Запекайте при 180 градусах около 5-7 минут.

Хлеб для блюда

3. К натертому сыру добавьте чеснок, майонез и смешайте.

Намазка из сыра

4. Выложите в хлеб сыр, салат, огурчик и шпроты. Оставьте на час холодильнике, чтобы хлеб немного пропитался!

Готовая закуска

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