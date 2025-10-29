Вкусно подать со скремблом или свежим салатом: рецепт хрустящих вафель за 10 минут
Домашние вафли – это быстрый и вкусный вариант завтрака или легкого ужина, который можно приготовить буквально за 10 минут. Они получаются нежные внутри и хрустящие снаружи, а совместить их можно с любыми дополнениями – от яичного скрембла до свежего салата или овощей.
Идея приготовления домашних хрустящих вафель за 10 минут опубликована на странице фудблогера korolivska1 в Instagram.
Ингредиенты (на 1 порцию):
- греческий йогурт 2% – 50 г (можно заменить густым питьевым йогуртом или кефиром без сахара)
- рисовая мука– 30 г
- твердый сыр до 45% – 20 гПодойдут также моцарелла, сулугуни или гауда.
- яйца – 2 шт. (1 в тесто, 1 для скрембла)
- колбаса – 25 г
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. В глубокой миске смешайте одно яйцо, греческий йогурт, рисовую муку, натертый сыр, специи и мелко нарезанную колбасу.
2. Замесите однородную массу и выложите ее в вафельницу.
3. Выпекайте 5-6 минут, пока вафли не станут румяными и хрустящими.
4. Тем временем приготовьте скрембл из второго яйца – просто поджарьте его на сухой сковороде без масла, постоянно помешивая.
5. Подавайте вафли со скремблом, листьями салата или свежими овощами.
