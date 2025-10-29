Домашние вафли – это быстрый и вкусный вариант завтрака или легкого ужина, который можно приготовить буквально за 10 минут. Они получаются нежные внутри и хрустящие снаружи, а совместить их можно с любыми дополнениями – от яичного скрембла до свежего салата или овощей.

Идея приготовления домашних хрустящих вафель за 10 минут опубликована на странице фудблогера korolivska1 в Instagram.

Ингредиенты (на 1 порцию):

греческий йогурт 2% – 50 г (можно заменить густым питьевым йогуртом или кефиром без сахара)

рисовая мука– 30 г

твердый сыр до 45% – 20 гПодойдут также моцарелла, сулугуни или гауда.

яйца – 2 шт. (1 в тесто, 1 для скрембла)

колбаса – 25 г

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте одно яйцо, греческий йогурт, рисовую муку, натертый сыр, специи и мелко нарезанную колбасу.

2. Замесите однородную массу и выложите ее в вафельницу.

3. Выпекайте 5-6 минут, пока вафли не станут румяными и хрустящими.

4. Тем временем приготовьте скрембл из второго яйца – просто поджарьте его на сухой сковороде без масла, постоянно помешивая.

5. Подавайте вафли со скремблом, листьями салата или свежими овощами.

