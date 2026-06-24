Абрикосовое варенье на сковороде – это один из самых простых способов приготовить домашнюю сладкую консервацию. Широкая поверхность сковороды позволяет лишней влаге быстрее испаряться, поэтому варенье приобретает нужную густоту значительно быстрее, чем при варке в кастрюле.

Идея приготовления домашнего абрикосового варенья опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

абрикосы – 1100 г (без косточек)

сахар – 1 кг.

лимонная кислота – на кончике ножа

Способ приготовления:

1. Абрикосы тщательно вымойте, разрежьте пополам, удалите косточки и нарежьте плоды небольшими кусочками.

2. Переложите подготовленные абрикосы в широкую сковороду и поставьте на сильный огонь.

3. После закипания варите фрукты примерно 5 минут, периодически помешивая деревянной лопаткой.

4. Добавьте весь сахар, хорошо перемешайте и дождитесь повторного закипания.

5. Варите массу еще 5-7 минут, после чего добавьте лимонную кислоту и проварите еще около 1 минуты.

6. Горячее варенье сразу разлейте по заранее простерилизованным банкам.

7. Герметично закройте крышками, переверните банки вверх дном и оставьте до полного остывания.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: