Вкусное абрикосовое варенье на сковороде: как приготовить
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Абрикосовое варенье на сковороде – это один из самых простых способов приготовить домашнюю сладкую консервацию. Широкая поверхность сковороды позволяет лишней влаге быстрее испаряться, поэтому варенье приобретает нужную густоту значительно быстрее, чем при варке в кастрюле.
Идея приготовления домашнего абрикосового варенья опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- абрикосы – 1100 г (без косточек)
- сахар – 1 кг.
- лимонная кислота – на кончике ножа
Способ приготовления:
1. Абрикосы тщательно вымойте, разрежьте пополам, удалите косточки и нарежьте плоды небольшими кусочками.
2. Переложите подготовленные абрикосы в широкую сковороду и поставьте на сильный огонь.
3. После закипания варите фрукты примерно 5 минут, периодически помешивая деревянной лопаткой.
4. Добавьте весь сахар, хорошо перемешайте и дождитесь повторного закипания.
5. Варите массу еще 5-7 минут, после чего добавьте лимонную кислоту и проварите еще около 1 минуты.
6. Горячее варенье сразу разлейте по заранее простерилизованным банкам.
7. Герметично закройте крышками, переверните банки вверх дном и оставьте до полного остывания.
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